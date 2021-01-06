«Подходили к каждой кандидатуре очень внимательно». БРСМ выдвинул делегатов на Всебелорусское народное собрание

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Не раз подчеркивал, что наш уникальный форум, демократический форум для Беларуси, на котором будут приняты важные решения, как будет двигаться дальше страна в экономике, в политике и в самых разных сферах. И здесь, конечно же, молодежи, как самой активной части населения, тоже отведена серьезная роль. Молодежь должна принимать активное участие во всех этих процессах. Поэтому мы подходили к каждой кандидатуре очень внимательно. Это как и представители всех регионов нашей страны, это представители всех сфер жизнедеятельности и профессий. Это те ребята, которые предлагали свои идеи на дискуссионных площадках, которые прошли в конце 2020 года. И мы уверены, что все те идеи, которые сегодня есть у молодежи, они будут представлены на Всебелорусском народном собрании. Мы сможем их обсудить, и эти идеи войдут в общую концепцию дальнейшего развития нашей страны.