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Ночью до -6. Какую погоду в Беларуси ждать на Рождество?

06 января 2021 07:39
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Новости Беларуси. Прогнозы синоптиков на 6 января сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января

Ночью до -6. Какую погоду в Беларуси ждать на Рождество?-1

Сегодня – мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. В ближайшие двое суток погода без существенных изменений. В ночное время ожидается до шести градусов мороза. Днем от -3 до +3 градусов.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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