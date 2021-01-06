В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный?

Новости Беларуси. Беларусь готовится к массовой выдаче биометрических документов. Это произойдет сразу же после принятия соответствующего нормативно-правового акта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет регламентировать дату выдачи и все нюансы, связанные с этой процедурой.

Павел Хрищенович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Как только нормативно-правовой акт будет подписан, мы, конечно, сообщим в средствах массовой информации о точной дате выдачи, но мы предполагаем, что это будет первое полугодие, однозначно. Важный такой момент, что одномоментной замены ныне действующих паспортов не будет. Не надо даже после даты объявления вступления в силу нормативно-правового акта, регламентирующего выдачу, не надо будет бежать в подразделение по гражданству и миграции получать биометрические документы. Так как ныне действующий паспорт будет действовать до срока его окончания.