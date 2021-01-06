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В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный?

06 января 2021 07:12
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Новости Беларуси. Беларусь готовится к массовой выдаче биометрических документов. Это произойдет сразу же после принятия соответствующего нормативно-правового акта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет регламентировать дату выдачи и все нюансы, связанные с этой процедурой.

В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный?-1

Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию владельца, отпечатки пальцев и электронную подпись.

Предполагается, что стоимость таких высокотехнологичных документов не будет превышать две базовые величины.

В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный?-4

Павел Хрищенович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Как только нормативно-правовой акт будет подписан, мы, конечно, сообщим в средствах массовой информации о точной дате выдачи, но мы предполагаем, что это будет первое полугодие, однозначно. Важный такой момент, что одномоментной замены ныне действующих паспортов не будет. Не надо даже после даты объявления вступления в силу нормативно-правового акта, регламентирующего выдачу, не надо будет бежать в подразделение по гражданству и миграции получать биометрические документы. Так как ныне действующий паспорт будет действовать до срока его окончания.

В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный?-7

Все подразделения по гражданству и миграции страны готовы к приему граждан. Сотрудники прошли обучение и приняли участие в успешной эксплуатации тестовой партии биометрических документов.

# Документы # общество # Павел Хрищенович # Фотофакт

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