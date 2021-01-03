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Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист

03 января 2021 17:34
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Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новый вариант так называемого дорожного сбора. Две главные новации: налог отвязали от техосмотра, но платить его будут все без исключения владельцы машин.

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Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист-1

И тут же ответим на вполне логичный вопрос: а что, если не платить? Контроль за налоговыми органами. При неуплате сперва пеня, а в сторону злостных неплательщиков могут накладывать и арест на авто.

В новый год – с новыми правилами. Что изменится для водителей Беларуси?

Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист-4

Игорь Комаровский, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если не уплачивать налог своевременно и в полном размере, будет начисляться пеня. Ну а для «злых» неплательщиков налогов предусмотрен механизм – через органы принудительного исполнения взимать эти платежи.

# Автозаконодательство # общество # Игорь Комаровский # Кристина Федорович # Фотофакт

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