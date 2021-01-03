Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист

Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новый вариант так называемого дорожного сбора. Две главные новации: налог отвязали от техосмотра, но платить его будут все без исключения владельцы машин.

«Снижение почти 37%». Сколько автомобилистов Беларуси за год отказались от прохождения техосмотра?