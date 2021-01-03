Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист

Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новый вариант так называемого дорожного сбора. Две главные новации: налог отвязали от техосмотра, но платить его будут все без исключения владельцы машин.
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И тут же ответим на вполне логичный вопрос: а что, если не платить? Контроль за налоговыми органами. При неуплате сперва пеня, а в сторону злостных неплательщиков могут накладывать и арест на авто.
В новый год – с новыми правилами. Что изменится для водителей Беларуси?
Игорь Комаровский, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если не уплачивать налог своевременно и в полном размере, будет начисляться пеня. Ну а для «злых» неплательщиков налогов предусмотрен механизм – через органы принудительного исполнения взимать эти платежи.