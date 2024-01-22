Транснациональные компании, ЧВК и не только. Какие риски прописаны в новой Военной доктрине

Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса? На площадке ток-шоу «По существу» военные ученые, разработчики доктрины и аналитики разобрали блок социально-экономических вопросов.

Владимир Аполоник, начальник второго отдела информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Все, о чем вы говорите, деление по сферам применения военной силы – все это заложено у нас в стратегических документах.

Что касается Военной доктрины, она рассматривает отношение государства к применению военной силы в целом. То, о чем вы спрашиваете, заложено у нас как во внутренних, так и во внешних рисках, вызовах и угрозах. Безусловно, эти моменты отражены в Военной доктрине.

Алена Сырова:

В действующей редакции они были?

Владимир Аполоник:

В предыдущей редакции были в общем даны риски и вызовы, которые на тот момент рассматривались военно-политическим руководством Республики Беларусь в рамках рисков и вызовов военной безопасности. Сейчас же у нас конкретно разделено на риски, вызовы и угрозы. Соответственно, под каждое из этих делений существуют механизмы противодействия этим опасностям на различных уровнях.