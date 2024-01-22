Транснациональные компании, ЧВК и не только. Какие риски прописаны в новой Военной доктрине
Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса? На площадке ток-шоу «По существу» военные ученые, разработчики доктрины и аналитики разобрали блок социально-экономических вопросов.
Алена Сырова, СТВ:
Ментальные и когнитивные аспекты как-то прописаны среди вызовов, возможно, среди угроз?
Владимир Аполоник, начальник второго отдела информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Все, о чем вы говорите, деление по сферам применения военной силы – все это заложено у нас в стратегических документах.
Что касается Военной доктрины, она рассматривает отношение государства к применению военной силы в целом. То, о чем вы спрашиваете, заложено у нас как во внутренних, так и во внешних рисках, вызовах и угрозах. Безусловно, эти моменты отражены в Военной доктрине.
Алена Сырова:
В действующей редакции они были?
Владимир Аполоник:
В предыдущей редакции были в общем даны риски и вызовы, которые на тот момент рассматривались военно-политическим руководством Республики Беларусь в рамках рисков и вызовов военной безопасности. Сейчас же у нас конкретно разделено на риски, вызовы и угрозы. Соответственно, под каждое из этих делений существуют механизмы противодействия этим опасностям на различных уровнях.
Алена Сырова:
Мы как-то говорили о том, что разработчики добросовестно выполнили свою работу, раз Военная доктрина на протяжении такого долгого времени была рабочей. По-моему, тогда была прописана история с ЧВК – то есть мы на момент 2016 года это предвидели, хотя для широкой общественности все стало очевидно и на слуху только год назад. Сейчас какие-то вещи на шаг, два, три вперед мы просчитываем?
Владимир Аполоник:
По сравнению с предыдущей Военной доктриной, у нас появились такие источники угроз, как транснациональные корпорации. Именно они, на наш взгляд, и являются теми субъектами международных отношений, которые, возможно, будут применять частные военные компании для дестабилизации обстановки, в частности в Республике Беларусь.
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