Ёлки получат вторую жизнь после праздников – в Беларуси наладили систему утилизации

Подойти с умом. В Беларуси наладили систему утилизации елок. Так, даже после праздников вечнозеленые получают вторую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коммунальные службы собирают деревья по городу, а затем перерабатывают.

Елки относятся к крупногабаритным отходам, потому обычные контейнеры не справляются с утилизацией. Например, в Бресте мусороперерабатывающий завод разработал отдельный маршрут специально для игольчатого груза. В 2024 году услуга оказалась настолько востребованной, что выделили дополнительный день сбора к двум основным в графике. Только в одном городе таким образом можно получить свыше 3,5 тонны готового древесного сырья.

Анна Крейдич, начальник отдела экологии и внешних связей Брестского мусороперерабатывающего завода:

Мы эти елки собираем централизовано по городу и направляем на площадку временного хранения, которая принадлежит «Коммунальнику». Дальше «Коммунальник» перерабатывает их в щепу. У них есть дробильное оборудование и дальше используют для собственных нужд. Все-таки елки надо собрать отдельно, потому что это отход, который можно отсортировать, переработать и минимизировать нагрузку на объекты захоронения.