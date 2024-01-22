«То ли это грипп, то ли это оспа» – откуда пришла болезнь «икс»? Александр Субботин о биолабораториях

Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса? На площадке ток-шоу «По существу» военные ученые, разработчики доктрины и аналитики разобрали блок социально-экономических вопросов.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

В новостной ленте мы смотрим, что во всем мире обсуждают возможность возникновения какой-то болезни «икс», которая унесет жизни. Никто не говорит, что это, но можно только догадываться: то ли это грипп, то ли это оспа – она единственная болезнь, которую мы победили, одна из немногих. И ее почему-то очень интенсивно начали наши зарубежные западные друзья изучать и почему-то пошли научные публикации по ней, хотя ее уже в живой природе нет. И много лабораторий возникает у нас по периметру, несмотря на военные действия. Это и в Казахстане, это в Армении дружеской (американских лабораторий), финансирование не сбавляет темпы с той стороны.

Традиционно там, где возникают лаборатории по биобезопасности, по изучению вирусов, там почему-то возникают вспышки болезни, которые мы уже начинаем подзабывать. Это корь и так далее. Поэтому, думаю, актуальность только набирает обороты, что впереди у нас – это большой вопрос. Как мы будем к этому готовы, уже зависит только от нас. Именно поэтому эта статья, часть в Концепции есть, и она не только не теряет актуальности, но и набирает очки, чтобы этому уделяли внимание.