Богодель: Военная доктрина – это документ про то, как избежать конфликта

Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса? На площадке ток-шоу «По существу» военные ученые, разработчики доктрины и аналитики разберут блок социально-экономических вопросов.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Объясним народу, что такое Военная доктрина и Концепция нацбезопасности. Самое главное – мы должны защищать национальные интересы. Защита национальных интересов – это то, что мы должны защитить от внутренних и внешних угроз с целью, чтобы консолидировать личность, общество, государство и чтобы оно могло потом нормально и устойчиво развиваться.

Почему мы должны в Концепцию нацбезопасности прописать, что нам делать с семьей? Чтобы защищать эту семью и соответствующим образом это входит в интересы нашей национальной безопасности. Появление ее в другом документе – нет такого глубинного понимания важности этого аспекта, что делать именно с традиционными семьями, чтобы не было родитель № 1, родитель № 2 и № 3.

Военная доктрина – это никоим образом не документ про то, как воевать и против кого воевать. Это прежде всего документ, каким образом избежать вооруженного конфликта, защитить наш народ.

В основу доктрины ложится военно-политическая обстановка, которая сложилась вокруг нас. Соседи создают крупные группировки войск, бесконечно проводят учения. Они создают какие-то параллельные правительства, не признают нашу власть. Это наши возможности, как мы можем сформировать, защитить наше государство. Не зря мы начинаем говорить о тактическом ядерном оружии, создании общих войск. В основу всех этих подходов и взглядов ложится возможность общего подхода, связанного именно с защитой в военной сфере.

Если начнутся военные действия, это почувствует каждый. Именно это нам преподносится на трех основных уровнях – рисков, вызовов и угроз.

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