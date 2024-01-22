В Беларуси изменили законы по эксплуатации жилфонда и управлению им. Нововведения затронут каждого

Капремонт, ответственность председателя, порядок и условия работы организаций собственников. В Беларуси вступили в силу изменения в законы по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ собрал в себе механизмы решения наиболее острых проблем в сфере ЖКХ, десятилетиями не дававшие покоя обитателям городских многоэтажек. Как нововведения затронут каждого из нас – разбирался Константин Герцев.

«За что мы платим?», «Да сколько можно?» и «Кто в этом виноват?» – пожалуй, начало большинства обращений на горячую линию 115. По итогам 2023 года специалисты контакт-центра ЖКХ приняли более 4,5 миллиона звонков. Цифра, согласитесь, на уровне, поэтому, проанализировав топ жалоб, 2024-й начали с нововведений.

Константин Герцев, корреспондент:

Один из самых многострадальных вопросов – ремонт: кто и что должен и куда уходят накопления. Здесь стоит сразу обозначить, что изменения касаются только капитального ремонта, текущий остается за госбюджетом, только подъезды – вотчина самих жильцов. Теперь все отчисления на капремонт будут храниться исключительно на счетах местных исполкомов. Главная причина такого госконтроля, по мнению профильного министерства, – нецелевое расходование средств.

Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Капитальный ремонт подразумевая под собой ряд мероприятий углубленного и серьезного характера с заменой конструктивных элементов инженерных систем. То есть все, что требует замены в ходе длительной эксплуатации, – вот это капитальный ремонт. И те средства, которые отчисляют товарищества собственников на свои счета, на капитальный ремонт их не хватит, ни за 40 лет, ни за 50 не соберут. Вот эти средства зачастую использовались на текущие ремонты. Вот это нецелевое использование средств. А когда приходит время капитального ремонта, оказывается, что таковых средств уже нет.

Если до нововведений найти инструмент влияния на товарищество собственников практически не представлялось возможным, то с начала этого года местные власти его получили. Схожие попытки были в историях с уполномоченным лицом, своего рода посредником между исполкомом и жильцами, но ничего путного из этого не вышло. Сегодня прямое управление и подчинение закреплено на законодательном уровне. Если проблемы дома со стороны председателя игнорируются систематически, госорганы могут дать дорогу молодым.