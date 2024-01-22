«Ответ простой: у нас с этим хорошо». Субботин о готовности народного ополчения и теробороны

Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса? На площадке ток-шоу «По существу» военные ученые, разработчики доктрины и аналитики разобрали блок социально-экономических вопросов.

Кирилл Казаков, СТВ:

Что у нас с народным ополчением и теробороной?