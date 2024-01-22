«Ответ простой: у нас с этим хорошо». Субботин о готовности народного ополчения и теробороны

Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса? На площадке ток-шоу «По существу» военные ученые, разработчики доктрины и аналитики разобрали блок социально-экономических вопросов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Что у нас с народным ополчением и теробороной?
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Ответ, наверное, простой: у нас с этим хорошо. Если расшифровать фразу, то действительно дело для нас новое, необычное. В последнее время интенсивно пересматриваем какие-то документы, проводим учения для того, чтобы каждый знал, что делать в случае, прописанном в этих нормативно-правовых актах. Сейчас мы в таком апофеозе находимся, когда доведены все сведения, что-то апробировано, что-то подкорректировано. Нас проверяли: так мы делаем, достаточно быстро реагируем на какие-то угрозы или нет? Поэтому я смею вас заверить, все у нас хорошо – и тероборона, и все необходимые вещи готовы к защите. Я надеюсь, они не понадобятся, но, тем не менее, все неплохо.
«То ли это грипп, то ли это оспа» – откуда пришла болезнь «икс»? Александр Субботин о биолабораториях.