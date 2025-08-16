Трамп проинформировал Зеленского о результатах встречи с Путиным

Итоги прошедшего в Анкоридже саммита Россия – США горячо обсуждают в экспертном сообществе. Встреча имеет все шансы стать прологом к формированию нового миропорядка. Москва и Вашингтон смотрят в одном направлении и заинтересованы двигаться по пути установления мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры продлились почти 3 часа и стали самой продолжительной двусторонней встречей Путина и Трампа. Лидеры обсудили множество тем. Ключевой из них, ожидаемо, стал украинский конфликт, однако на Аляску президентов привело в том числе и желание восстановить отношения двух сверхдержав.

Заявления лидеров в ходе совместной пресс-конференции оказались исчерпывающими, и на вопросы журналистов они отвечать не стали. Сразу после саммита глава Белого дома провел ряд телефонных звонков. Он проинформировал Зеленского о результатах встречи с российским лидером. Разговор длился около полутора часов, и, вероятно, обсуждение вскоре продолжится уже в ином формате. Сообщается, что Трамп и Зеленский 18 августа встретятся в Вашингтоне.

Тем временем в ЕС, ожидаемо, положительные результаты переговоров Москвы и Вашингтона спровоцировали панику. Послы Евросоюза провели экстренное совещание по итогам переговоров. Пришли к выводу, что все равно будут биться за Украину до последнего и, по мнению аналитиков, далеко не ради достижения мира.