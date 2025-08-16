Трамп проинформировал Зеленского о результатах встречи с Путиным
Итоги прошедшего в Анкоридже саммита Россия – США горячо обсуждают в экспертном сообществе. Встреча имеет все шансы стать прологом к формированию нового миропорядка. Москва и Вашингтон смотрят в одном направлении и заинтересованы двигаться по пути установления мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры продлились почти 3 часа и стали самой продолжительной двусторонней встречей Путина и Трампа. Лидеры обсудили множество тем. Ключевой из них, ожидаемо, стал украинский конфликт, однако на Аляску президентов привело в том числе и желание восстановить отношения двух сверхдержав.
Заявления лидеров в ходе совместной пресс-конференции оказались исчерпывающими, и на вопросы журналистов они отвечать не стали. Сразу после саммита глава Белого дома провел ряд телефонных звонков. Он проинформировал Зеленского о результатах встречи с российским лидером. Разговор длился около полутора часов, и, вероятно, обсуждение вскоре продолжится уже в ином формате. Сообщается, что Трамп и Зеленский 18 августа встретятся в Вашингтоне.
Тем временем в ЕС, ожидаемо, положительные результаты переговоров Москвы и Вашингтона спровоцировали панику. Послы Евросоюза провели экстренное совещание по итогам переговоров. Пришли к выводу, что все равно будут биться за Украину до последнего и, по мнению аналитиков, далеко не ради достижения мира.
Александр Дудчак, политолог, эксперт движения «Другая Украина»:
Они говорят, надо Украину превратить в дикобраза, который будет постоянно направлять свои иголки в сторону России. Действительно у них такие планы есть. В конце концов, они могут даже согласиться (кто их спрашивает), изобразить согласие на уступку территории.
Более того, они даже могут согласиться на замену Зеленского. Выборы никто не объявлял. А вот предвыборная кампания идет, обсуждают, кто бы мог поучаствовать в выборах президента или заменить Зеленского. Это тоже очень хитрый ход. Они могут сказать, уважаемые наши партнеры российские, вы хотели легитимного – получите.
Как подчеркнул Дональд Трамп в ходе переговоров на Аляске, чтобы достичь реальных результатов, Киеву необходимо как можно скорее пойти на сделку с Россией, а Европе не препятствовать урегулированию конфликта. Однако услышал эти слова, видимо, только один политик Евросоюза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал усилия, которые прикладывают Россия и США, и отметил, что благодаря их встрече «мир стал безопаснее, чем был вчера».
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