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Интервью Лукашенко Time набрало миллионы просмотров

16 августа 2025 10:55
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Интервью Александра Лукашенко американскому журналисту Шустеру набрало миллионы просмотров. Только на YouTube-страницах телеканалов и радиостанций суммарно 14 миллионов 916 тысяч просмотров. Еще полтора миллиона – в TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интервью белорусского лидера Time было опубликовано 8 августа, но записывалось 25 июля. За 22 дня до исторической встречи Путина и Трампа на Аляске. И тогда глава государства четко сказал: Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам. Вчера в этом убедился весь мир.

На Аляске состоялась историческая встреча Путина и Трампа.

# Интервью Александра Лукашенко

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