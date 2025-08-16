Интервью Лукашенко Time набрало миллионы просмотров

Интервью Александра Лукашенко американскому журналисту Шустеру набрало миллионы просмотров. Только на YouTube-страницах телеканалов и радиостанций суммарно 14 миллионов 916 тысяч просмотров. Еще полтора миллиона – в TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интервью белорусского лидера Time было опубликовано 8 августа, но записывалось 25 июля. За 22 дня до исторической встречи Путина и Трампа на Аляске. И тогда глава государства четко сказал: Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам. Вчера в этом убедился весь мир.