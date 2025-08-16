Гости «Бацькавай булкі» поразили всех шедеврами из муки нового урожая

Кстати, фестиваль, аналогов которому в мире нет, возник после визита в Свислочь Президента, который высоко оценил вкус местной плетенки – отсюда в народе и родилось название «Бацькава булка». Теперь ежегодно на празднике все гости могут не только отведать знаменитую плетенку, но и прикоснуться к белорусским традициям.

Галина Буро, корреспондент:

В Свислочи действительно по-настоящему горячо, причем во всех смыслах. Температура воздуха уже приближается к +30, и, кстати, такая погода на каравай-фесте ежегодно, в какие бы даты он ни проходил. В этом есть определенный символизм. Все же «Бацькава булка» готовится в печке, и у нас так же жарко. И речь не только здесь о булке. Не зря фестиваль называют самым хлебным праздником страны.