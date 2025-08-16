Прямой эфир

Гости «Бацькавай булкі» поразили всех шедеврами из муки нового урожая

16 августа 2025 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свислочь наполнилась ароматами свежей выпечки из муки нового урожая. Райцентр вот уже в четвертый раз становится столицей самого хлебного праздника страны каравай-феста «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости «Бацькавай булкі» поразили всех шедеврами из муки нового урожая-2

Кстати, фестиваль, аналогов которому в мире нет, возник после визита в Свислочь Президента, который высоко оценил вкус местной плетенки – отсюда в народе и родилось название «Бацькава булка». Теперь ежегодно на празднике все гости могут не только отведать знаменитую плетенку, но и прикоснуться к белорусским традициям.

Гости «Бацькавай булкі» поразили всех шедеврами из муки нового урожая-4

Галина Буро, корреспондент:
В Свислочи действительно по-настоящему горячо, причем во всех смыслах. Температура воздуха уже приближается к +30, и, кстати, такая погода на каравай-фесте ежегодно, в какие бы даты он ни проходил. В этом есть определенный символизм. Все же «Бацькава булка» готовится в печке, и у нас так же жарко. И речь не только здесь о булке. Не зря фестиваль называют самым хлебным праздником страны.

Подробнее в видео.

# Праздник в городе

Другие новости рубрики

Все новости
Интервью Лукашенко Time набрало миллионы просмотров
16 августа 2025 10:55

Интервью Лукашенко Time набрало миллионы просмотров

Спартакиада СМИ объединяет всех, кто работает в нашей индустрии – Перцов
16 августа 2025 10:50

Спартакиада СМИ объединяет всех, кто работает в нашей индустрии – Перцов

Контакт Лукашенко и Трампа обезоружил европейских политиков
16 августа 2025 10:30

Контакт Лукашенко и Трампа обезоружил европейских политиков