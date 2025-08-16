«Принципы России никуда не ушли». Эксперты оценили переговоры Путина и Трампа

Встреча российского и американского лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп подчеркнул, что договоренность по окончанию конфликта в Украине пока не достигнута, но сторонам удалось найти общий язык в вопросе. Однако, по словам Трампа, чтобы достичь реальных результатов, Киеву необходимо как можно скорее пойти на сделку с Россией, а Европе не препятствовать урегулированию конфликта.

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС (Россия):

Принципы России никуда не ушли: внеблоковый статус Украины, гарантии отсутствия угрозы с этой стороны для России, гарантии мирному населению, русскоязычному населению. Если это будет, России война не нужна.

В следующий раз – в Москве. Такое предложение последовало от Владимира Путина касательно предстоящих контактов с американским коллегой. Трамп назвал его интересным, а до этого оценил на десятку прошедший саммит, что дает надежду на очередную встречу лидеров.

Трамп принял предложение Лукашенко посетить Минск.

Посол России в Вашингтоне отметил: следующие переговоры, возможно, будут касаться раздражителей в двухсторонних отношениях. По словам помощника президента Ушакова, дата еще не согласована, а тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась.