«Принципы России никуда не ушли». Эксперты оценили переговоры Путина и Трампа

Встреча российского и американского лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Аляске состоялась историческая встреча Путина и Трампа.
Встреча российского и американского лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Аляске состоялась историческая встреча Путина и Трампа.
Дональд Трамп подчеркнул, что договоренность по окончанию конфликта в Украине пока не достигнута, но сторонам удалось найти общий язык в вопросе. Однако, по словам Трампа, чтобы достичь реальных результатов, Киеву необходимо как можно скорее пойти на сделку с Россией, а Европе не препятствовать урегулированию конфликта.
Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС (Россия):
Принципы России никуда не ушли: внеблоковый статус Украины, гарантии отсутствия угрозы с этой стороны для России, гарантии мирному населению, русскоязычному населению. Если это будет, России война не нужна.
В следующий раз – в Москве. Такое предложение последовало от Владимира Путина касательно предстоящих контактов с американским коллегой. Трамп назвал его интересным, а до этого оценил на десятку прошедший саммит, что дает надежду на очередную встречу лидеров.
Трамп принял предложение Лукашенко посетить Минск.
Посол России в Вашингтоне отметил: следующие переговоры, возможно, будут касаться раздражителей в двухсторонних отношениях. По словам помощника президента Ушакова, дата еще не согласована, а тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась.
Вадим Боровик, политический аналитик:
Наверное, придется начать с такого уровня общения. Украина со своей стороны общается с Европой, с США. Российская Федерация ведет переговоры сейчас на уровне первых лиц с Соединенными Штатами Америки.
Последующие переговоры, видимо, будут уже с подключением как минимум Украины, а возможно, и европейских партнеров. Возможно, это будет не мирный договор, но договор, позволяющий остановить вооруженный конфликт. Определяются с теми территориями, которые остаются под их контролем.
Эксперты отмечают, что сторонам все еще предстоит большая работа на пути к долгосрочному и справедливому миру.