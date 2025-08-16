Прямой эфир

Выбрал профессию по зову сердца – пообщались с членом 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиабазы

16 августа 2025 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Летчики 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиационной базы – птицы высокого полета. Свое мастерство они оттачивают всю жизнь, ведь воздух – стихия непредсказуемая и своенравная, а техника, которой они управляют, со своим характером. Антон Ганевич выбирал профессию по зову сердца и ни разу об этом не пожалел.

Выбрал профессию по зову сердца – пообщались с членом 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиабазы-2

Антон Ганевич, помощник командира экипажа 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиационной базы:
Можно сказать, что это и чем-то династия меня подтолкнула к такому выбору. Но в большей степени это благодаря дедушке, который отвел меня на авиашоу в Боровой тогда. Мне тогда очень все это понравилось, запало в душу. Хотел прямо тогда прыгнуть с парашютом.

Выбрал профессию по зову сердца – пообщались с членом 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиабазы-4

По материнской линии в семье Антона с авиацией были связаны сразу несколько поколений. Прадед и вовсе летал в годы Великой Отечественной войны на тяжелых стратегических бомбардировщиках.

Подробности в видео.

# Авиация

Другие новости рубрики

Все новости
Гости «Бацькавай булкі» поразили всех шедеврами из муки нового урожая
16 августа 2025 11:12

Гости «Бацькавай булкі» поразили всех шедеврами из муки нового урожая

Интервью Лукашенко Time набрало миллионы просмотров
16 августа 2025 10:55

Интервью Лукашенко Time набрало миллионы просмотров

Спартакиада СМИ объединяет всех, кто работает в нашей индустрии – Перцов
16 августа 2025 10:50

Спартакиада СМИ объединяет всех, кто работает в нашей индустрии – Перцов