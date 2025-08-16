Выбрал профессию по зову сердца – пообщались с членом 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиабазы

Летчики 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиационной базы – птицы высокого полета. Свое мастерство они оттачивают всю жизнь, ведь воздух – стихия непредсказуемая и своенравная, а техника, которой они управляют, со своим характером. Антон Ганевич выбирал профессию по зову сердца и ни разу об этом не пожалел.

Антон Ганевич, помощник командира экипажа 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиационной базы:

Можно сказать, что это и чем-то династия меня подтолкнула к такому выбору. Но в большей степени это благодаря дедушке, который отвел меня на авиашоу в Боровой тогда. Мне тогда очень все это понравилось, запало в душу. Хотел прямо тогда прыгнуть с парашютом.