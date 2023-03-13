Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте
Ежедневные обстрелы, убийства детей, разрушение школ и больниц. В Донецкой области нет ни одного населенного пункта, который не подвергался бы артиллерийским и минометным обстрелам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия Донбасса вне фокуса западных СМИ, очевидный геноцид они предпочитают не замечать. Белорусская делегация отправилась в Луганскую и Донецкую области с гуманитарной помощью, побывали в населенных пунктах на линии фронта, пообщались с руководителями и местными жителями. СТВ готово показать правду.
С сегодняшнего дня в наших вечерних эфирах цикл сюжетов Григория Азаренка «Белорусский Донбасс. Правое дело».
Донбасс. 9 лет страданий.
Горловка подверглась 9 741 обстрелу.
Гуманитарная помощь от белорусов.
Как всегда, наши братья из Беларуси привозят от чистого сердца то, что нужно здесь.
Под обстрелом больницы и дети.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Вот подарки от ВСУ, Запада и прочих ублюдков с той стороны. Город Волноваха, сюда прилетел совсем недавно артиллерийский снаряд, а в 20 метрах от этого места проходило мероприятие с участием множества детей.
Донецк, Горловка, прифронтовые территории.
Вадим Гигин, политолог:
Вот история всемирная. На украинском языке, кстати.
За Президента и Отечество.
Як на Данбасе гучыць беларуская мова?
Григорий Азаренок «Белорусский Донбасс. Правое дело» каждый вечер в информационном канале на СТВ.
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