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Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте

13 марта 2023 14:28
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Ежедневные обстрелы, убийства детей, разрушение школ и больниц. В Донецкой области нет ни одного населенного пункта, который не подвергался бы артиллерийским и минометным обстрелам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия Донбасса вне фокуса западных СМИ, очевидный геноцид они предпочитают не замечать. Белорусская делегация отправилась в Луганскую и Донецкую области с гуманитарной помощью, побывали в населенных пунктах на линии фронта, пообщались с руководителями и местными жителями. СТВ готово показать правду.

С сегодняшнего дня в наших вечерних эфирах цикл сюжетов Григория Азаренка «Белорусский Донбасс. Правое дело».

Донбасс. 9 лет страданий.

Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте-1

Горловка подверглась 9 741 обстрелу.

Гуманитарная помощь от белорусов.

Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте-4

Как всегда, наши братья из Беларуси привозят от чистого сердца то, что нужно здесь.

Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте-7

Под обстрелом больницы и дети.

Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте-10

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Вот подарки от ВСУ, Запада и прочих ублюдков с той стороны. Город Волноваха, сюда прилетел совсем недавно артиллерийский снаряд, а в 20 метрах от этого места проходило мероприятие с участием множества детей.

Донецк, Горловка, прифронтовые территории.

Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте-13

Вадим Гигин, политолог:
Вот история всемирная. На украинском языке, кстати.

За Президента и Отечество.

Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте-16

Огонь!

Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте-19

Як на Данбасе гучыць беларуская мова?

Григорий Азаренок «Белорусский Донбасс. Правое дело» каждый вечер в информационном канале на СТВ.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Вадим Гигин # Фотофакт

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