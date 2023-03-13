Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте

Ежедневные обстрелы, убийства детей, разрушение школ и больниц. В Донецкой области нет ни одного населенного пункта, который не подвергался бы артиллерийским и минометным обстрелам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия Донбасса вне фокуса западных СМИ, очевидный геноцид они предпочитают не замечать. Белорусская делегация отправилась в Луганскую и Донецкую области с гуманитарной помощью, побывали в населенных пунктах на линии фронта, пообщались с руководителями и местными жителями. СТВ готово показать правду.

С сегодняшнего дня в наших вечерних эфирах цикл сюжетов Григория Азаренка «Белорусский Донбасс. Правое дело».

Донбасс. 9 лет страданий.