Наталью Кочанову пригласили на открытие самой большой школы в России. Её в Воронеже строят белорусы

Воронежская область заинтересована в белорусских строительных технологиях. Жилые дома, школы и детские сады. В этом российском регионе наши специалисты успешно реализуют целый ряд проектов. Причем досрочно и качественно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни делегация Воронежской области находится с визитом в Минске. Сегодня перспективных партнеров встречали в Совете Республики. Мы готовы к сотрудничеству по абсолютно всем направлениям. Сейчас в активной стадии реализация союзных программ за подписью глав наших государств. Об этом на встрече заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Воронежская область входит в топ-20 регионов России по экспорту белорусской продукции. По ожиданиям обеих сторон, импульс работе придаст предстоящий форум в Уфе, где наметят еще больше точек взаимодействия по самым разным направлениям: экономике, здравоохранению, образованию, спорту, культуре, гуманитарной сфере.

Константин Кузнецов, заместитель председателя правительства Воронежской области России:

Сейчас коллеги с белорусской стороны строят у нас в Воронеже самую большую в России школу, мегашколой мы ее называем. На 2 860 учащихся, которая 1 сентября также должна открыть свои двери. И пригласили мы Наталью Ивановну перерезать ленточку и открыть этот замечательный объект. Помимо этого, строится спортивный комплекс, стадион «Факела» в Воронеже. Это новая площадка, которая для нашей знаменитой команды футбольной «Факел» послужит тренировочной базой, а также выступит основным стадионом первой категории для проведения чемпионатов российской премьер-лиги.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Между Воронежем и Республикой Беларусь только в строительном, гуманитарном, образовательном направлениях будет выполнен объем работ около 9 миллиардов российских рублей. Только в маленьком секторе – есть интерес друг к другу. И это не просто строительство школы, это развитие стройиндустрии материалов.

Денис Станкевич, председатель совета директоров проектно-строительной компании:

Родились еще дополнительные новые направления. И сегодня обсуждали в части строительства привлечение строительных отрядов на базе студентов из Республики Беларусь и Российской Федерации. Это очень интересная инициатива, и она объединит нас не только в рамках роста практического, но и социального, и дружественного, что достаточно важно.