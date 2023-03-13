Новая современная амбулатория открылась в Прилуках. Показываем, как она выглядит

Новости Беларуси. Новые объекты в сфере здравоохранения возводят в Минском районе. Притом работа ведется комплексно. Так, в Боровлянах завершается строительство поликлиники на 800 посещений в смену, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В стадии разработки медицинский объект в Заславле. Строятся ФАПы и амбулатории.

Просторное, светлое, трехэтажное здание – так выглядит новая амбулатория, которая открылась в Прилуках. Для жителей агрогородка объект знаковый: населенный пункт развивается, число жителей из года в год прирастает. Так что и в первые рабочие дни у прилукских врачей много пациентов.

Вероника Торотько, заведующая Прилукской амбулаторией:

Первый рабочий день, конечно, прошел у нас на ура. Ажиотаж был, людям всем было интересно посмотреть, прийти на прием к врачу-педиатру, врачу общей практики, проконсультироваться. Амбулатория будет оказывать первичную медицинскую врачебную помощь. В дальнейшем планируется организация выезда бригады узких специалистов из сеницкой поликлиники. На базе амбулатории они будут вести прием. При необходимости будут выезжать для осмотра на дом. В амбулатории также имеется лаборатория. Мы будем производить забор биологического материала с дальнейшей транспортировкой в сеницкую поликлинику.