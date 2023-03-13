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Новая современная амбулатория открылась в Прилуках. Показываем, как она выглядит

13 марта 2023 13:54
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Новости Беларуси. Новые объекты в сфере здравоохранения возводят в Минском районе. Притом работа ведется комплексно. Так, в Боровлянах завершается строительство поликлиники на 800 посещений в смену, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В стадии разработки медицинский объект в Заславле. Строятся ФАПы и амбулатории.

Оценила медицину на селе и наш корреспондент Дарья Седун.

Новая современная амбулатория открылась в Прилуках. Показываем, как она выглядит-1

Новая современная амбулатория открылась в Прилуках. Показываем, как она выглядит-3

Просторное, светлое, трехэтажное здание – так выглядит новая амбулатория, которая открылась в Прилуках. Для жителей агрогородка объект знаковый: населенный пункт развивается, число жителей из года в год прирастает. Так что и в первые рабочие дни у прилукских врачей много пациентов.

Новая современная амбулатория открылась в Прилуках. Показываем, как она выглядит-6

Вероника Торотько, заведующая Прилукской амбулаторией:
Первый рабочий день, конечно, прошел у нас на ура. Ажиотаж был, людям всем было интересно посмотреть, прийти на прием к врачу-педиатру, врачу общей практики, проконсультироваться. Амбулатория будет оказывать первичную медицинскую врачебную помощь. В дальнейшем планируется организация выезда бригады узких специалистов из сеницкой поликлиники. На базе амбулатории они будут вести прием. При необходимости будут выезжать для осмотра на дом. В амбулатории также имеется лаборатория. Мы будем производить забор биологического материала с дальнейшей транспортировкой в сеницкую поликлинику.

Новая современная амбулатория открылась в Прилуках. Показываем, как она выглядит-9

Подробности в видеоматериале.

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# Учреждения здравоохранения # общество # Дарья Седун # Вероника Торотько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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