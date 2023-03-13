Возле границы с Латвией в болоте обнаружили тело иностранца

Очередная жертва европейского режима. Неподалеку от границы с Латвией белорусские правоохранители обнаружили в болоте обледеневшее тело иностранца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личных вещей и документов при нем не оказалось. На месте работают следователи. Эксперты установят причину смерти и другие обстоятельства трагического инцидента. Кроме того, за выходные Госпогранкомитет зафиксировал несколько случаев вытеснения беженцев польскими силовиками.

В субботу, 11 марта, военные сопредельной страны доставили пятерых иностранцев к заграждению на приграничной территории и, угрожая применить физическую силу, заставили их перейти на белорусскую сторону через калитку для животных. Позже аналогичным способом из страны выставили еще троих беженцев. Сообщения об избиении иностранцев и их гибели в приграничных зонах появляются регулярно. Однако жестокость европейских силовиков остается безнаказанной. Власти сопредельных стран молчат, впрочем, как и международные правозащитные организации.