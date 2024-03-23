В Могилёве почтили память жертв теракта в Подмосковье

Можно сказать, что вся Беларусь выражает соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. Жители Могилева с самого утра в знак поддержки и скорби несут цветы и зажигают лампадки у знака «Рукопожатие», который установлен у Белорусско-Российского университета в честь дружбы между Могилевом и Москвой.

Нет слов, чтобы найти оправдание произошедшему. Величайшее горе россиян наши соотечественники воспринимают как личную боль.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

То, что произошло, не поддается осмыслению, никаким действиям здравомыслящего человека. Мирные люди, в спокойной стране. И в то же время тут теракт. Для чего, зачем и почему? Поэтому мы выражаем искренние слова соболезнования, слова поддержки. Зло должно быть наказано. В полном смысле этого слово. Так не должно быть, так не должно происходить.

Евгений Мылов, студент Белорусско-Российского университета:

Я из Смоленской области, я россиянин. Я не понимаю, что у таких людей вообще происходит в голове, о чем они вообще думают. Просто зайти в здание, расстрелять людей. Это ужасно.

Иосиф Пуриц, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных:

Эта трагедия затронула всех нас. И то, что здесь сегодня мы видим на могилевской земле, такую солидарность, то, что так много людей собралось, чтобы отдать дань памяти погибшим людям, это помогает в такой ситуации.