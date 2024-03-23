«Там дети! Какому зверю надо быть». Гродненцы несут цветы к Генконсульству РФ в знак поддержки

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к российскому посольству в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорбит вся Беларусь – в регионах жители разделяют горе братской страны. Огромная очередь из неравнодушных людей выстроилась у Генерального консульства России в Гродно.

Стихийный мемориал образовался еще с ночи, и сейчас к зданию продолжают нести цветы. У людей на глазах слезы. Эту чудовищную трагедию они расценивают как акт проявления фашизма, ведь по-другому не назовешь то, что люди гибнут от пуль в мирное время.

– Всю ночь сегодня на дежурстве все это смотрел. Вот сейчас приехал, сразу собрались семьей, приехали.

– Мы не можем прийти в себя. Что эти люди сделали, чтобы с ними так поступить. И дети! Какому зверю надо быть, кого направить надо, чтобы такое сделать.

Мы не можем не выразить соболезнования всем жителям России, тем семьям, которые потеряли своих близких.

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:

Сегодня все мировое сообщество должно наконец подумать о том, что творят некоторые мира сего, делая вот такие ужасные, страшные вещи. И быть всем вместе, всем рядом, чтобы не допустить больше таких трагедий.