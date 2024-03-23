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«Там дети! Какому зверю надо быть». Гродненцы несут цветы к Генконсульству РФ в знак поддержки

23 марта 2024 11:33
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Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к российскому посольству в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорбит вся Беларусь – в регионах жители разделяют горе братской страны. Огромная очередь из неравнодушных людей выстроилась у Генерального консульства России в Гродно.

«Там дети! Какому зверю надо быть». Гродненцы несут цветы к Генконсульству РФ в знак поддержки-1

«Там дети! Какому зверю надо быть». Гродненцы несут цветы к Генконсульству РФ в знак поддержки-3

«Там дети! Какому зверю надо быть». Гродненцы несут цветы к Генконсульству РФ в знак поддержки-5

Стихийный мемориал образовался еще с ночи, и сейчас к зданию продолжают нести цветы. У людей на глазах слезы. Эту чудовищную трагедию они расценивают как акт проявления фашизма, ведь по-другому не назовешь то, что люди гибнут от пуль в мирное время.

«Там дети! Какому зверю надо быть». Гродненцы несут цветы к Генконсульству РФ в знак поддержки-8

Всю ночь сегодня на дежурстве все это смотрел. Вот сейчас приехал, сразу собрались семьей, приехали.
– Мы не можем прийти в себя. Что эти люди сделали, чтобы с ними так поступить. И дети! Какому зверю надо быть, кого направить надо, чтобы такое сделать.

«Там дети! Какому зверю надо быть». Гродненцы несут цветы к Генконсульству РФ в знак поддержки-11

Мы не можем не выразить соболезнования всем жителям России, тем семьям, которые потеряли своих близких.

«Там дети! Какому зверю надо быть». Гродненцы несут цветы к Генконсульству РФ в знак поддержки-14

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Сегодня все мировое сообщество должно наконец подумать о том, что творят некоторые мира сего, делая вот такие ужасные, страшные вещи. И быть всем вместе, всем рядом, чтобы не допустить больше таких трагедий.

«Там дети! Какому зверю надо быть». Гродненцы несут цветы к Генконсульству РФ в знак поддержки-17

С глубокой болью известие о теракте восприняли жители Бреста. Депутаты парламента, представители партий, ученики школ мира и просто случайные прохожие останавливаются у Генконсульства России. Общая трагедия сплотила сотни людей.

# Теракт # общество # Ирина Степаненко

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