Татьяна Рунец: мы живём сейчас в Союзном государстве, и их боль – это наша боль!

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приходят к мемориалу, возлагают цветы, зажигают лампады, приносят записки со словами поддержки, игрушки. Среди тех, кто погиб в этой жуткой трагедии – дети. Сложно сдерживать слезы. Люди не спешат уходить, многие долго просто стоят у мемориала. Это общая трагедия.