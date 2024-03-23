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Татьяна Рунец: мы живём сейчас в Союзном государстве, и их боль – это наша боль!

23 марта 2024 14:26
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Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Рунец: мы живём сейчас в Союзном государстве, и их боль – это наша боль!-1

Приходят к мемориалу, возлагают цветы, зажигают лампады, приносят записки со словами поддержки, игрушки. Среди тех, кто погиб в этой жуткой трагедии – дети. Сложно сдерживать слезы. Люди не спешат уходить, многие долго просто стоят у мемориала. Это общая трагедия.

Татьяна Рунец: мы живём сейчас в Союзном государстве, и их боль – это наша боль!-4

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания 7-го созыва:
Мы только вчера чтили память жертвам Хатыни. А что это, если не геноцид? Такое поведение вот этих террористов – это очень страшно. Еще мы выражаем глубочайшие соболезнования нашим российским коллегам, друзьям. Мы живем сейчас в Союзном государстве, и их боль – это наша боль.

Татьяна Рунец: мы живём сейчас в Союзном государстве, и их боль – это наша боль!-7

Алексей Гудков, участник военно-патриотического клуба:
Теракт в России является очень ужасающим событием для каждого из нас. Наше Союзное государство, и мы поддерживаем его. Мы хотим пожелать мужества, чтобы в будущем такого не происходило.

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# Теракт # общество # Татьяна Рунец

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