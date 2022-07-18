«Не было бы никаких событий августа 2020 года». При каких условиях, рассказал Авдонин

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Знаете, вы абсолютно правы. И, наверное, надо, когда мы изучаем и рассматриваем 2020 год, мы должны понимать, что против нас применялась современная политическая технология, ориентированная на формирование в обществе состояния неудовлетворенности. И понятно, что это делалось не в августе 2020 года, и даже не в июле или в мае, правильно? Это делалось на протяжении пяти лет за счет очень четкой информационно-пропагандистской работы наших оппонентов против нашего белорусского общества.

И надо не то что раскритиковать или сказать какой-то негатив в отношении наших общественных организаций, а что мы, в принципе, не были готовы к этим технологиям. Против нас работали профессионалы. Так называемые люди слова. Формировали в обществе вот это состояние неудовлетворенности властью, местной властью, общественными организациями. И нам надо было, конечно, среагировать гораздо раньше. Пресечь вот эти действия. И, в принципе, не было бы никаких событий августа 2020 года. Но благо, что фактически мы в течение пары дней или даже последующего – женский форум – за полтора месяца освоили эти технологии и вовремя их применили.

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