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«Не было бы никаких событий августа 2020 года». При каких условиях, рассказал Авдонин

18 июля 2022 16:51
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Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.   

Алена Сырова, СТВ:  
Наверное, все же главная задача всех общественных объединений – быть опорой государства и не допускать, не доводить до подобных ситуаций. Алексей, я не права?  

«Не было бы никаких событий августа 2020 года». При каких условиях, рассказал Авдонин-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
Знаете, вы абсолютно правы. И, наверное, надо, когда мы изучаем и рассматриваем 2020 год, мы должны понимать, что против нас применялась современная политическая технология, ориентированная на формирование в обществе состояния неудовлетворенности. И понятно, что это делалось не в августе 2020 года, и даже не в июле или в мае, правильно? Это делалось на протяжении пяти лет за счет очень четкой информационно-пропагандистской работы наших оппонентов против нашего белорусского общества.  

И надо не то что раскритиковать или сказать какой-то негатив в отношении наших общественных организаций, а что мы, в принципе, не были готовы к этим технологиям. Против нас работали профессионалы. Так называемые люди слова. Формировали в обществе вот это состояние неудовлетворенности властью, местной властью, общественными организациями. И нам надо было, конечно, среагировать гораздо раньше. Пресечь вот эти действия. И, в принципе, не было бы никаких событий августа 2020 года. Но благо, что фактически мы в течение пары дней или даже последующего – женский форум – за полтора месяца освоили эти технологии и вовремя их применили.  

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# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Алексей Авдонин # Фотофакт

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