Традиции Евфросинии Полоцкой, IT-индустрия и задачи общественных объединений. Поговорили с ректором ПГУ

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Согласитесь, нельзя говорить о будущем страны, не задумываясь о ее настоящем. И не просто задумываясь, а принимая реальные и перспективные шаги, которые со времени дадут свои результаты. И, конечно же, огромная роль здесь отводится молодежи, которая сегодня является и настоящим, и будущим нашей родной Беларуси. И от их действий, действительно, зависит очень многое. Но без качественного образования, четкой национальной идеи, гражданско-патриотического воспитания и без взаимосвязанной работы всего общества молодежь можно потерять и навязать ошибочные ценности, которые сегодня мы можем наблюдать в странах Запада. Об образовании, культуре, государственной молодежной политике и общественных организациях поговорим с гостем нашей студии, членом Совета Республики, доктором философских наук, профессором, ректором Полоцкого государственного университета Олегом Романовым. «Искусственный интеллект» – это очень привлекательная специальность, и я вижу в ней большое будущее» Никита Рачиловский:

Ваш университет является последователем традиций и ценностей, заложенных преподобной Евфросинией Полоцкой. Ощущаете ли вы в связи с этим дополнительную ответственность и что это значит лично для вас?

Олег Романов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Преподобная Евфросиния Полоцкая является почитаемой христианской святой. Но мы рассматриваем ее деятельность не только в этом аспекте, но и как человека, которая заложила традиции высокой культуры и просвещения на белорусских землях. И мы полагаем, что именно Евфросиния Полоцкая является тем началом, из которого проистекает высокая духовность в нашей стране. В этом смысле Полоцкий университет в полной мере свою деятельность строит на идеях, ценностях и смыслах, которые были когда-то заложены преподобной Евфросинией. Никита Рачиловский:

В этом году в вашем университете появилась специальность «Искусственный интеллект». Как вы считаете, будет ли она востребована и находится ли за этим будущее? Олег Романов:

Я не сомневаюсь в том, что она будет востребована. Вообще, специальности IT-сферы сегодня на подъеме, и очень много молодых людей хотели бы связать свою жизнь с IT-индустрией. «Искусственный интеллект» – это очень привлекательная специальность, и я вижу в ней большое будущее. Дело в том, что в общественной жизни, в профессиональной деятельности люди часто проводят рутинные операции, которые отнимают у них время, которое они могли бы посвятить творчеству, своему развитию. Тогда как искусственный интеллект может успешно решать рутинные операции, оставив человеку время, место и силы для творческой деятельности, которая развивает его. Это была вековая мечта людей – освободиться от гнета рутины, повседневности. Я думаю, что в этом смысле искусственный интеллект является весьма эффективным. Разумеется, здесь есть некоторые опасности, связанные с уходом в виртуальную реальность человека, но решать эти проблемы необходимо уже иными способами, и мы видим, как это делать. Вузы – полноценные культурные центры? Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, являются ли сегодня вузы полноценными культурными центрами? Олег Романов:

Конечно. Сегодня университеты выполняют много функций, которые раньше они тоже реализовывали, но делали это в меньшей степени, и часто эти функции выходили на второстепенный план. Сегодня они являются ядром нашей деятельности. Я говорю о воспитательной, просветительской работе, идеологической деятельности. В этом смысле во взаимодействии с научным развитием, образовательным процессом университеты становятся культурными центрами. С ними охотно взаимодействуют органы государственной власти. Во взаимодействии с ними мы реализуем целый ряд проектов и тем самым придаем импульс развитию региону, в котором мы находимся.

Никита Рачиловский:

То есть сегодня университет – это не только диплом и образование по выбранной специальности, но и большие возможности? Олег Романов:

Конечно. Это общекультурное развитие наших студентов. Участие в проектах, в стартапах, взаимодействие со своими сверстниками из других университетов и даже из других стран. В совокупности – это возможности для успешного развития. Никита Рачиловский:

В целом за студенческой скамьей можно получить те навыки и компетенции, которые тебе пригодятся в дальнейшей жизни. Это не просто сидеть за партой, а активное участие в жизни страны? Олег Романов:

Конечно. Мы отдаем себе отчет, что знания быстро устаревают, а те навыки, которые сейчас называются Soft skills (мягкие навыки), связаны с коммуникацией, с творческими способностями, могут человеку помогать работать и действовать на всех этапах его жизненного пути. Какая роль у общественных объединений?

Никита Рачиловский:

Как вы считаете, на что нужно обращать особое внимание, когда мы говорим про государственную молодежную политику? Олег Романов:

Надо обращать внимание на общекультурное развитие личности молодого человека. Потому что профессиональную подготовку они получают неплохую, а часто и просто отличную. Общекультурное развитие, связанное с постижением литературы, музыки, театра, всего того, что, кажется, и не нужно в профессии, но на самом деле это обогащает человека, позволяет ему быть зрелой личностью и гораздо более успешным профессионалом. Никита Рачиловский:

Председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько высказал надежду, что 18 июня на IV съезде «Белой Руси» вы будете избраны новым председателем этого объединения. Олег Александрович, если не секрет, вы готовы? И какие вы ставите задачи перед общественным объединением? Олег Романов:

Да, такое предложение прозвучало. Я, разумеется, готов, я принял с благодарностью это предложение. Рассматриваю это как новый вызов, новую задачу для себя и вижу точки роста и развития объединения. Эти точки роста связаны с меняющейся политической ситуацией, необходимостью давать ответ на грозные вызовы времени. Это необходимость провести некоторую ревизию той деятельность, которая сейчас ведется в объединении. Она хороша, она решает очень многие проблемы. Но мы должны двигаться дальше и ставить перед собой новые задачи. Никита Рачиловский:

Какая сегодня основная роль у общественных объединений? Чего им, возможно, не хватает?

Олег Романов:

Классическая цель общественных объединений – аккумулировать и выражать интересы людей, доносить до государства, просить о помощи у государства в решении тех или иных проблем, которые стоят перед людьми. Еще одной важной задачей общественных объединений является необходимость стать социальным лифтом для талантливых людей, особенно талантливых молодых людей. Благодаря своей общественной деятельности, деятельности в объединении они могут получить необходимые навыки, компетенции, которые позволят им продвинуться по карьерной лестнице, стать профессионалами в своей сфере и, может быть, увидеть пространство для расширения своих возможностей и горизонтов. «Это будет одним из наиболее действенных способов противодействия нацизму». Что предлагает Олег Романов? Никита Рачиловский:

Фальсификация исторической памяти, культуры, возрождение нацизма. Как вы считаете, как с этим нужно бороться? Олег Романов:

Во-первых, это очень серьезный вызов для современных обществ. И не только обществ на постсоветском пространстве, но и для мирового сообщества. Причин много: экономическое, культурное угасание во многих странах, реваншистские настроения нацистских сил, которые есть в мировом сообществе. Мы должны с этим бороться разными способами. Это и правовое противодействие. В частности, дело о геноциде белорусского народа, которое возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, – это один из способов противодействия нацизму. И иные правовые способы должны всемерно использоваться. Но не менее важно культурное просвещение людей. Я думаю, что по-настоящему историю нацизма, суть нацизма понимают не в полной мере. Если мы будем доносить информацию, эту правду до людей средствами науки, художественного творчества, через образовательный процесс, то это будет одним из наиболее действенных способов противодействия нацизму. Мы должны показать, какова его подлинная природа, когда и почему он возник, в каких ужасных и часто просто варварских формах он представал, предстает сейчас. Если эта информация будет доведена до людей, особенно до молодых людей, это станет надежным противоядием против нацистской идеологии. Никита Рачиловский:

На сайте вашего вуза есть такая фраза: «Место где учат и постоянно учатся сами». Олег Александрович, поделитесь, чему лично вы научились, будучи сенатором и руководителем этого замечательного учреждения? Ректор – это не только управленец. Он занимается и финансами, и строительством

Олег Романов:

Если говорить о моей ректорской работе, то я научился тому, о чем раньше имел поверхностное представление. Ректор – это не только управленец. В образовательной, научной, воспитательной деятельности. Он занимается и финансами, и строительством, и еще много чем. Поэтому соединить в своем ежедневном графике весь комплекс этих забот – это то, чему я учился, учусь. Во-вторых, что для меня важно в управлении университетом (я это всегда понимал, а сейчас понял это более глубоко), что для результативной деятельности важны не только зримые результаты, которые мы должны давать – высококачественное образование наших студентов, научные проекты, их результаты, привлечение иностранных студентов на обучение – все это важно, нужно, необходимо делать, что мы и делаем. Но я прекрасно понимаю, что не менее важно создавать определенную систему отношений в университете – конструктивных, нравственных, человечных, – которые станут надежной основой для деятельности наших коллег. Тогда результаты будут гораздо более весомыми и крупными. Именно этому я научился в нашем Полоцком университете. Ну а будучи сенатором, я погрузился в сложную атмосферу законотворческой деятельности и понимаю, насколько сложно и ответственно вести работу над законопроектами. Важно каждое слово, иной раз важна запятая, где она стоит. Разумеется, наиболее важен сами смысл, дух и цель закона. Они должны служить процветанию общества, его прогрессивному развитию. И увидеть все те опасности, которые, возможно, заложены в тексте, – это очень важная задача законодателя, чтобы их не допустить, а, наоборот, создать такой документ, который будет служить развитию нашей страны. Никита Рачиловский:

Какую книгу для себя вы считаете настольной? Олег Романов:

Я в целом воспитан на классической русской литературе, поэтому русская литература как целое, начиная от Пушкина и Даля, для меня близка, понятна, является основой моей духовной культуры. Но если говорить о любимой книге, то это, возможно, «Тарас Бульба» Гоголя. Эта тема противостояния долга и человеческой склонности, того, что должно делать, и того, что хочется, к чему лежит душа – это очень важная тема для любого человека. Выбор между долгом и желанием (склонностью) – это очень важная дилемма, которая может стоять перед каждым человеком. Кроме того, тема патриотизма, братства, дружества – все эти темы, проблемы, которые блестяще в художественной форме раскрыты Гоголем, мне очень близки. Никита Рачиловский:

Как доктор философских наук, какой бы философской мыслью или каким бы наставлением вы могли бы поделиться с молодым поколением и в целом с людьми, которое для себя берете как напутствующее? Олег Романов:

Как руководитель университета я часто вспоминал Владимира Соловьева, который писал, что справедливость является первым этапом милосердия. Он писал так: хочешь быть милосердным, будь по крайней мере справедливым. Поступать справедливо, поступать так, как требуется в соответствии с этим принципом, я считаю это важным смыслом и принципом своей деятельности. Ну и взял это из русской философской мысли.