В Беларуси отмечают День работников лёгкой промышленности

Новости Беларуси. День работников легкой промышленности отмечают в Беларуси. Это праздник свыше 80 тысяч наших соотечественников – именно столько заняты в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половину общего объема товаров производят предприятия «Беллегпрома». В условиях внешнего давления концерн продолжает стабильно работать. С учетом ситуации предприятия перестраивают логистику, осваивая новые рынки сбыта и укрепляя свои позиции на прежних. В 2022 году усилена работа на восточном векторе – больше поставок ожидается в Узбекистан и Казахстан. Ну а самой крупной площадкой для продвижения наших товаров остается Россия, в том числе дальние регионы. Белорусские торговые дома в скором будущем должны появиться в городах Сибири.