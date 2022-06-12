Прямой эфир

В Беларуси отмечают День работников лёгкой промышленности

12 июня 2022 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День работников легкой промышленности отмечают в Беларуси. Это праздник свыше 80 тысяч наших соотечественников – именно столько заняты в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают День работников лёгкой промышленности-1

Половину общего объема товаров производят предприятия «Беллегпрома». В условиях внешнего давления концерн продолжает стабильно работать. С учетом ситуации предприятия перестраивают логистику, осваивая новые рынки сбыта и укрепляя свои позиции на прежних. В 2022 году усилена работа на восточном векторе – больше поставок ожидается в Узбекистан и Казахстан. Ну а самой крупной площадкой для продвижения наших товаров остается Россия, в том числе дальние регионы. Белорусские торговые дома в скором будущем должны появиться в городах Сибири.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Идеальные дни для посадки овощей и бахчевых в середине июня. Лунный календарь садовода
12 июня 2022 09:41

Идеальные дни для посадки овощей и бахчевых в середине июня. Лунный календарь садовода

Подходящее время, чтобы привить растение. Рассказываем, как правильно это сделать
12 июня 2022 09:38

Подходящее время, чтобы привить растение. Рассказываем, как правильно это сделать

Почему появляются долгострои и как свести эту проблему к минимуму? Поговорили с Денисом Никитиным
12 июня 2022 09:32

Почему появляются долгострои и как свести эту проблему к минимуму? Поговорили с Денисом Никитиным