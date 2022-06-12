Дети на время стали бариста, садоводами и даже бизнесменами. Фестиваль «Букидс» проходит в ботаническом саду

Новости Беларуси. В столичном ботаническом саду в эти выходные, 11-12 июня, проходит семейный фестиваль «Букидс». Именно здесь дети пробуют себя в разных профессиях и учатся зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра юные сотрудники варят кофе, лечат животных, кладут плитку. Есть возможность освоить ремесло часовщика и садовода, на время стать сотрудником ГАИ, спасателем, блогером и даже бизнесменом. Всего в «городе профессий» более 50 тематических зон, где действует Трудовой кодекс и есть собственная валюта – букидсы. Трудовые книжки тоже предусмотрены. Все заработанные деньги можно обменять на подарки.

Мы побывали в банке, мы побывали в страховой, ребята сделали себе часики, придумали дизайн и вот сейчас решили записаться в строители. Очень интересно, разбегаются глаза от предложенных профессий, вариантов.

Мы сюда уже второй год приходим, очень благодарны организаторам, очень классное мероприятие в плане организации, в плане количества точек. Разнообразие профессий. Действительно очень интересная возможность познакомить ребенка с разными профессиями не в книжке, а, так сказать, пощупать.

– Кем ты работала и тебе понравилось?

– Пекарем.

– А что ты пекла?

– Булочку.

Я бы хотела, наверное, попробовать бариста и пекаря.