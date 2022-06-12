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Дети на время стали бариста, садоводами и даже бизнесменами. Фестиваль «Букидс» проходит в ботаническом саду

12 июня 2022 11:49
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Новости Беларуси. В столичном ботаническом саду в эти выходные, 11-12 июня, проходит семейный фестиваль «Букидс». Именно здесь дети пробуют себя в разных профессиях и учатся зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети на время стали бариста, садоводами и даже бизнесменами. Фестиваль «Букидс» проходит в ботаническом саду-1

С самого утра юные сотрудники варят кофе, лечат животных, кладут плитку. Есть возможность освоить ремесло часовщика и садовода, на время стать сотрудником ГАИ, спасателем, блогером и даже бизнесменом. Всего в «городе профессий» более 50 тематических зон, где действует Трудовой кодекс и есть собственная валюта – букидсы. Трудовые книжки тоже предусмотрены. Все заработанные деньги можно обменять на подарки.

Дети на время стали бариста, садоводами и даже бизнесменами. Фестиваль «Букидс» проходит в ботаническом саду-4

Мы побывали в банке, мы побывали в страховой, ребята сделали себе часики, придумали дизайн и вот сейчас решили записаться в строители. Очень интересно, разбегаются глаза от предложенных профессий, вариантов.

Дети на время стали бариста, садоводами и даже бизнесменами. Фестиваль «Букидс» проходит в ботаническом саду-7

Мы сюда уже второй год приходим, очень благодарны организаторам, очень классное мероприятие в плане организации, в плане количества точек. Разнообразие профессий. Действительно очень интересная возможность познакомить ребенка с разными профессиями не в книжке, а, так сказать, пощупать.

Дети на время стали бариста, садоводами и даже бизнесменами. Фестиваль «Букидс» проходит в ботаническом саду-10

Кем ты работала и тебе понравилось?
– Пекарем.
– А что ты пекла?
– Булочку.

Дети на время стали бариста, садоводами и даже бизнесменами. Фестиваль «Букидс» проходит в ботаническом саду-13

Я бы хотела, наверное, попробовать бариста и пекаря.

Дети на время стали бариста, садоводами и даже бизнесменами. Фестиваль «Букидс» проходит в ботаническом саду-16

Еще одной фишкой фестиваля стал «Детский маркет». Здесь ребята продают свои собственные изделия – выпечку, рисунки, лимонад, игрушки и аксессуары.

# Профессии # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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