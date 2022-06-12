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Идеальные дни для посадки овощей и бахчевых в середине июня. Лунный календарь садовода

12 июня 2022 09:41
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Среди самых благоприятных посадочных дней можно выделить период с 12 по 16 июня, рассказали в программе «Плюс-минус». При этом 13 и 14 числа идеально подойдут для посадки томатов, огурцов, горького и сладкого перцев, баклажанов, кабачков и патиссонов, картофеля и топинамбура.  

Идеальные дни для посадки овощей и бахчевых в середине июня. Лунный календарь садовода-1

15 и 16 июня выделите время для посадки бахчевых культур, а также моркови, свеклы, репы и корня сельдерея, редиса, редьки и дайкона, гороха, бобов и фасоли, капусты, в том числе брокколи, пекинской, кольраби, также для посадки спаржи и лука на зелень и перо. Подойдут эти дни для посадки саженцев и многих садовых работ, включая прополку, прореживание растений и внесение минеральных и органических удобрений. Не рекомендованы работы по посеву, посадке и пересадке цветов.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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