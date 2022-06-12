Идеальные дни для посадки овощей и бахчевых в середине июня. Лунный календарь садовода

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Среди самых благоприятных посадочных дней можно выделить период с 12 по 16 июня, рассказали в программе «Плюс-минус» . При этом 13 и 14 числа идеально подойдут для посадки томатов, огурцов, горького и сладкого перцев, баклажанов, кабачков и патиссонов, картофеля и топинамбура.

15 и 16 июня выделите время для посадки бахчевых культур, а также моркови, свеклы, репы и корня сельдерея, редиса, редьки и дайкона, гороха, бобов и фасоли, капусты, в том числе брокколи, пекинской, кольраби, также для посадки спаржи и лука на зелень и перо. Подойдут эти дни для посадки саженцев и многих садовых работ, включая прополку, прореживание растений и внесение минеральных и органических удобрений. Не рекомендованы работы по посеву, посадке и пересадке цветов.

Читайте также:

Удобрения могут обжечь корни растений. Как ухаживать за плодовыми деревьями в начале лета?

В июне особого внимания требуют огурцы. Рассказываем основные правила ухода

Подходящее время, чтобы привить растение. Рассказываем, как правильно это сделать