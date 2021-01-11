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Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт ВНС поступило уже более 300 предложений

11 января 2021 16:20
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Новости Беларуси. Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт Всебелорусского народного собрания vsebel.by уже поступило более 300 предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая группа по приему и обработке инициатив, созданная при Совмине, уже изучает их.

Треть поступивших электронных писем касаются общественно-политического развития страны.

Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт ВНС поступило уже более 300 предложений-1

Обращаются люди разных профессий и возрастов. Отправить через сайт предложение на интересующую тему может каждый. Для этого в разделе «Обратная связь» нужно просто заполнить заявку.

Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт ВНС поступило уже более 300 предложений-4

Наталья Шастиловская, начальник управления делопроизводства Аппарата Совета министров Беларуси:
Была создана рабочая группа, в состав которой входит 14 человек работники Аппарата Совета министров Республики Беларусь. Ежедневно группа получает и обрабатывает достаточно большое количество предложений: в разрезе тематики, в разрезе региона, с которого поступило обращение, а также социальная группа.

Основная цель нашей группы – чтобы любые конструктивные предложения были рассмотрены и направлены для дальнейшего анализа.

Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт ВНС поступило уже более 300 предложений-7

Валерий Остроумов, заведующий отделом по работе с обращениями граждан Аппарата Совета министров Беларуси:
Вопросы, касающиеся общественно-политического развития страны, социально-экономического развития страны, будут направлены в рабочую группу Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания.

Вопросы, которые касаются ЖКХ, строительства, социальной сферы, будут направляться в соответствующие республиканские органы государственного управления, местные органы, государственные, иные организации для реагирования и последующего их решения.

Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт ВНС поступило уже более 300 предложений-10

Принимать предложения граждан рабочая группа будет еще месяц, а также в дни работы Всебелорусского народного собрания.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Наталья Шастиловская # Валерий Остроумов # Фотофакт

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