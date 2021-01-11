Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт ВНС поступило уже более 300 предложений

Новости Беларуси. Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт Всебелорусского народного собрания vsebel.by уже поступило более 300 предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая группа по приему и обработке инициатив, созданная при Совмине, уже изучает их.

Обращаются люди разных профессий и возрастов. Отправить через сайт предложение на интересующую тему может каждый. Для этого в разделе «Обратная связь» нужно просто заполнить заявку.

Наталья Шастиловская, начальник управления делопроизводства Аппарата Совета министров Беларуси:

Была создана рабочая группа, в состав которой входит 14 человек – работники Аппарата Совета министров Республики Беларусь. Ежедневно группа получает и обрабатывает достаточно большое количество предложений: в разрезе тематики, в разрезе региона, с которого поступило обращение, а также социальная группа.

Основная цель нашей группы – чтобы любые конструктивные предложения были рассмотрены и направлены для дальнейшего анализа.