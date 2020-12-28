Заработал сайт Всебелорусского народного собрания, на нём можно оставлять свои предложения

Новости Беларуси. 28 декабря заработал официальный сайт VI Всебелорусского народного собрания – vsebel.by. На нем размещены информационные материалы о подготовке и проведении форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сайт обновляется ежедневно. Для удобства материалы распределены по рубрикам: «Новости», «Фото», «Видео», «История форума». Последний раздел содержит развернутое описание того, как проводились предыдущие собрания, их итоги (речь о периоде с 1996 по 2016 годы).