Заработал сайт Всебелорусского народного собрания, на нём можно оставлять свои предложения

Новости Беларуси. 28 декабря заработал официальный сайт VI Всебелорусского народного собрания – vsebel.by. На нем размещены информационные материалы о подготовке и проведении форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 декабря заработал официальный сайт VI Всебелорусского народного собрания – vsebel.by. На нем размещены информационные материалы о подготовке и проведении форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сайт обновляется ежедневно. Для удобства материалы распределены по рубрикам: «Новости», «Фото», «Видео», «История форума». Последний раздел содержит развернутое описание того, как проводились предыдущие собрания, их итоги (речь о периоде с 1996 по 2016 годы).
В разделе «Обратная связь» можно получить полную информацию о времени работы и адресах общественных приемных в каждой области. Можно отправить и собственное предложение на интересующую тему. Для этого нужно выбрать свой регион и заполнить соответствующую форму заявки.