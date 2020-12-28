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Заработал сайт Всебелорусского народного собрания, на нём можно оставлять свои предложения

28 декабря 2020 17:00
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Новости Беларуси. 28 декабря заработал официальный сайт VI Всебелорусского народного собрания – vsebel.by. На нем размещены информационные материалы о подготовке и проведении форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заработал сайт Всебелорусского народного собрания, на нём можно оставлять свои предложения-1

Сайт обновляется ежедневно. Для удобства материалы распределены по рубрикам: «Новости», «Фото», «Видео», «История форума». Последний раздел содержит развернутое описание того, как проводились предыдущие собрания, их итоги (речь о периоде с 1996 по 2016 годы).

Заработал сайт Всебелорусского народного собрания, на нём можно оставлять свои предложения-4

В разделе «Обратная связь» можно получить полную информацию о времени работы и адресах общественных приемных в каждой области. Можно отправить и собственное предложение на интересующую тему. Для этого нужно выбрать свой регион и заполнить соответствующую форму заявки.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Фотофакт

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