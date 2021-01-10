«Тезисы должны касаться внутреннего состояния страны». Делегаты рассказали, какие вопросы обсудят на ВНС

Новости Беларуси. Впереди поистине историческое событие для нашей страны: шестое по счету Всебелорусское народное собрание. Сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, образование, развитие малых городов, молодежная политика и геополитические вызовы. Спектр вопросов широк и каждый из них важен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Федорович, корреспондент:

Всебелорусские народные собрания. С первого по пятое. В новостных, а в итогово-аналитических и подавно, не принято оглядываться на прошедшие репортажи. Но мы уже готовили к эфиру материал сквозь призму историй делегатов пяти прошедших ВНС. Сегодня же истории тех людей, которые уже делегаты Всебелорусского народного собрания 6.0. Их мнения, ожидания и инициативы – вашему вниманию.

Наталья Воронова, председатель Центральной районной организации г. Минска РОО «Белая Русь»:

В двух словах хочется сказать, что это прежде всего гордость и ответственность. Почему гордость? Наверное, потому, что в данном случае я представляю результат той работы, которая была проведена. Мы посещали трудовые коллективы, мы общались с председателями первичных организаций, то есть были внесены предложения как в изменение действующей Конституции, так и предложения к Всебелорусскому народному собранию.

Виктор Суслов, председатель Могилевской областной организации профсоюза работников здравоохранения:

Это, во-первых, очень почетно, потому что первый раз, несмотря на то, что я уже почти достиг солидного возраста, это, в первую очередь, очень почетно. И возможность действительно донести голос народа. Зная те чаяния и мысли людей, которые живут непосредственно со мной. Я сам могилевчанин. Поэтому мне действительно будет приятно и высказать свои и их пожелания там, а потом донести это до людей.

Кристина Сорока, педагог-организатор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» г. Минска»:

Мне 22 года, и я принимаю участие во Всебелорусском народном собрании первый раз. Очень радует, конечно, что в форуме будет принимать участие очень много энергичной, амбициозной молодежи, которая внесла новые, креативные предложения. Все эти предложения были рассмотрены на диалоговых площадках, которые проходили по всей Беларуси. Кристина Федорович:

Вот вы грамотно сказали про диалог. Может быть такой итог, с какими главными тезисами вы пойдете на ВНС?

Наталья Воронова:

Конечно, 26 лет нашей стране, нам есть чем гордиться. Но и есть то, что можно изменить. Рассмотрим то направление, которое беспокоит всех – это информационная безопасность. То, что сейчас размещается в интернет-пространстве, в Telegram-каналах, эта вся информация должна быть проверена. Проанализировав исторические ценности нашего белорусского народа, культурные ценности нашего белорусского народа, вот я для себя поняла, что недостаточен тот курс, который идет в общеобразовательных учреждениях, поэтому, например, мое предложение – укрепить блок истории Беларуси, предмет истории Беларуси блоком культуры Беларуси.

Кристина Сорока:

На Всебелорусском народном собрании должны пониматься вопросы образовательного процесса. В системе образования у нас есть некоторые огрехи. Они связаны с тем, что когда ребята учатся в школе, они получают очень большую нагрузку учебных предметов. То есть когда они заканчивают учреждение образования, то есть школу, гимназию, лицей, они переходят в высшее учебное заведение, где на них сваливается еще огромный груз тех предметов, которые они не изучали в учреждении образования.

Виктор Суслов:

Тезисы должны касаться, прежде всего, внутреннего состояния страны, ее внутренней стабильности, независимости и уверенности в завтрашнем дне. Вот такие тезисы, которые, мне кажется, должны определять в первую очередь и политику, и чаяния людей. А уже все остальные, которые сопутствуют и дружескому общению с соседями, никакой конфронтации не должно быть, на мой взгляд, несмотря на определенные трудности, которые возникают в последнее время. Надо все равно находить консенсус и общаться, мы же не закрытая страна, закончится когда-то коронавирус, откроются границы, люди опять начнут общаться. Наталья Воронова:

Даже на примере нашего центрального района можно сказать о том, что это объединение всех сфер. Конечно же, это объединение должно быть и на духовно-ценностном уровне. Потому что именно сейчас, последний год показал нам нашу разобщенность в духовной сфере. То есть те ценности, на которых мы росли все вот эти 26 лет (с момента существования нашего государства), все ценности оказались достаточно шаткими. Я считаю, что их надо укреплять. И укреплять через единство. Виктор Суслов:

Единство должно состояться не только в социальной сфере, но и в сфере взаимодействия со всеми сферами.