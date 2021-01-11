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«Я смогла заявить миру о себе». Кто выиграл конкурс «Ученик года» в Минской области?

11 января 2021 16:13
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Новости Беларуси. В Минской области назвали имена лучших учеников 2020 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этот раз конкурс прошел в формате онлайн и стал финалом ежегодной новогодней благотворительной акции «Наши дети».

«Я смогла заявить миру о себе». Кто выиграл конкурс «Ученик года» в Минской области?-1

Лучшей в номинации «Проектная деятельность» стала 11-классница из Боровлянской средней школы Екатерина Мамаева. Она учится в военно-патриотическом классе и интересуется микробиологией. Недавно девушка получила золотую медаль на международном экологическом конкурсе. Он проходил в Индонезии, но наша представительница подключилась к нему дистанционно. Это и многие другие достижения Екатерины высоко оценило жюри конкурса «Ученик года».

«Я смогла заявить миру о себе». Кто выиграл конкурс «Ученик года» в Минской области?-4

Екатерина Мамаева, ученица Боровлянской средней школы:
Принимая участие, я смогла рассказать другим ребятам о себе, я смогла заявить миру о себе, ведь мы знаем, что если ты сам не заявишь миру о себе, о тебе никто не узнает. Стать одним из победителей этого конкурса для меня было радостной новостью.

«Я смогла заявить миру о себе». Кто выиграл конкурс «Ученик года» в Минской области?-7

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:
Очень хочется, чтобы этот конкурс стал стартовой площадкой для того, чтобы появились новые цели, новые задачи, которые приведут к новым свершениям.

«Я смогла заявить миру о себе». Кто выиграл конкурс «Ученик года» в Минской области?-10

Конкурс «Ученик года» прошел в Минской области в шестой раз. За первое место боролись более ста учеников в возрасте от 10 до 16 лет. Но финалистами стали всего 25 человек – по одному от каждого района и Жодино, а также областного лицея и кадетского училища.

# Образование в Беларуси # общество # Екатерина Мамаева # Людмила Лукша # Фотофакт

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