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«Эта книга интерактивная». Почему серия «Нереальные совы» понравится и детям, и их родителям?

05 мая 2023 11:42
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Ирина Токарева, детский писатель, член Союза писателей Республики Беларусь:
Серия книжек для малышей «Нереальные совы». Они начали выходить в этом году в издательстве «Народная асвета». Первые три книги уже вышли и есть в продаже. Эта книга интерактивная. В ней и уютные сказочные истории, которые можно почитать, и задания, и научные факты про сов, и прекрасные иллюстрации в виде комиксов.  

Кроме того, из этой книжки ребята узнают о многих новых играх, в которых они еще никогда не участвовали, возьмут для себя идеи. Потому что в этой сказочной стране, Совином городке, живут уже знакомые для них герои.  

«Эта книга интерактивная». Почему серия «Нереальные совы» понравится и детям, и их родителям?-1

В каждой из этих книжек персонажи повторяются. Дети знакомятся с ними и начинают с ними дружить. Совушки делятся с ними своими идеями, в какие можно играть игры, какие поделки сделать, как провести пикник, пижамную вечеринку, день рождения, как отправиться в путешествие, как позаниматься йогой, как стать спасателями. Ветеринарные курсы, лекарственные растения. То есть книжка и познавательная, и увлекательная для чтения, и очень смешная. Задания, которые дети будут выполнять с удовольствием, тоже им понравятся. И научные факты о совушках.  

«Эта книга интерактивная». Почему серия «Нереальные совы» понравится и детям, и их родителям?-4

Все 12 совушек живут в Совином городке. Городок этот из одной книжки в другую все время меняется. В нем тоже нужно находить персонажей, выполнять задания, ходить по дорожкам. Множество веселых идей. Эта книга понравится малышам от 4 до 8 лет. И понравится мамам, которые любят читать сказку на ночь для своих деток.  

# Книги # общество # Ирина Токарева # Фотофакт

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