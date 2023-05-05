«Эта книга интерактивная». Почему серия «Нереальные совы» понравится и детям, и их родителям?

Ирина Токарева, детский писатель, член Союза писателей Республики Беларусь:

Серия книжек для малышей «Нереальные совы». Они начали выходить в этом году в издательстве «Народная асвета». Первые три книги уже вышли и есть в продаже. Эта книга интерактивная. В ней и уютные сказочные истории, которые можно почитать, и задания, и научные факты про сов, и прекрасные иллюстрации в виде комиксов.

Кроме того, из этой книжки ребята узнают о многих новых играх, в которых они еще никогда не участвовали, возьмут для себя идеи. Потому что в этой сказочной стране, Совином городке, живут уже знакомые для них герои.