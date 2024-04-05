Минский технопарк посетила бизнес-миссия Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Совместные проекты в области науки и промышленности. Минский городской технопарк подписал шесть соглашений о сотрудничестве с российскими партнерами, что позволит обмениваться опытом и расширять взаимодействие, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичный технопарк посетила бизнес-миссия Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. В состав делегации вошли представители преференциальных зон и бизнеса из 10 регионов России, в том числе Москвы, Липецкой, Новосибирской, Калужской и Свердловской областей. Во время визита гости посетили промышленные предприятия-резиденты. Они знакомились с белорусским опытом развития и регулирования свободных экономических зон, индустриальных и технопарков. Речь шла о совместных инвестиционных проектах. Также планируется, что делегация Минского городского технопарка посетит Москву.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Я установил контакт с их руководителем. Безусловно, это позволит нам улучшить качество оказываемых нами услуг нашим клиентам, то есть промышленным компаниям.

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России:

Интерес живой, понятно, что прагматичный. Все заинтересованы в практическом результате от данной поездки. Интересно посмотреть, как работают минские, белорусские технопарки, свободные экономические зоны. Есть интересные проекты у резидентов, которые уже заинтересовали наших представителей бизнеса.