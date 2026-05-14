В агросфере Минской области трудятся более 1200 молодых специалистов

Уровень обеспеченности кадрами в организациях Несвижского района составляет почти 100 %. Большая работа проводится с молодыми специалистами, в том числе и по вопросам закрепления. О кадровом потенциале говорили на областном семинаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главной площадкой для обмена опытом стали предприятия Несвижского района, которые сегодня задают тренды в формировании современного образа села и работе с молодежью. Район всегда был привлекательным для специалистов. Здесь успешно сотрудничают с учреждениями образования, приглашают студентов на практику. Созданы условия для закрепления. А во многих агрогородках инфраструктура приближена к городской, что напрямую влияет на качество жизни местного населения.

Диана Лицкевич, студентка Гродненского государственного аграрного университета:

Профессию в сельском хозяйстве я выбирала осознанно, поскольку мне это нравится. Я считаю, что в сельском хозяйстве очень большие перспективы и возможности быстрого карьерного роста. Выбирала данное хозяйство для целевого направления по той простой причине, что я сама отсюда и прекрасно понимаю и знаю, как здесь все устроено.