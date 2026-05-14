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В агросфере Минской области трудятся более 1200 молодых специалистов

14 мая 2026 14:40
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Уровень обеспеченности кадрами в организациях Несвижского района составляет почти 100 %. Большая работа проводится с молодыми специалистами, в том числе и по вопросам закрепления. О кадровом потенциале говорили на областном семинаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В агросфере Минской области трудятся более 1200 молодых специалистов-2

Главной площадкой для обмена опытом стали предприятия Несвижского района, которые сегодня задают тренды в формировании современного образа села и работе с молодежью. Район всегда был привлекательным для специалистов. 

Здесь успешно сотрудничают с учреждениями образования, приглашают студентов на практику. Созданы условия для закрепления. А во многих агрогородках инфраструктура приближена к городской, что напрямую влияет на качество жизни местного населения. 

В агросфере Минской области трудятся более 1200 молодых специалистов-4

Диана Лицкевич, студентка Гродненского государственного аграрного университета:
Профессию в сельском хозяйстве я выбирала осознанно, поскольку мне это нравится. Я считаю, что в сельском хозяйстве очень большие перспективы и возможности быстрого карьерного роста. Выбирала данное хозяйство для целевого направления по той простой причине, что я сама отсюда и прекрасно понимаю и знаю, как здесь все устроено.

В агросфере Минской области трудятся более 1200 молодых специалистов-6

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Понимаем, что без людей не будет развития организаций, предприятий, регионов. Поэтому мы и проводим сегодня выездной семинар по организации системы работы с кадрами. Мы решили провести его на базе Несвижского района, который имеет свои подходы, которые приносят положительный результат. Здесь обеспеченность кадрами свыше 96 %.

В АПК Минской области трудятся более 1 200 молодых специалистов. Для привлечения кадров в сельское хозяйство действует целый комплекс поддержки: от подъемных выплат до компенсации аренды жилья.

# Государственная политика в области сельского хозяйства

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