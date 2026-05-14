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Лесхозы Беларуси в 2026-м намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления

14 мая 2026 13:49
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Лесхозы Беларуси в 2026 году намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления. Оборудование стоит ниже рыночной цены. Но главное – способно работать с крупногабаритной древесиной, которая востребована при строительстве жилья. Две линии уже приобрели. Первую запустили сегодня, 14 мая, в Пинском лесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесхозы Беларуси в 2026-м намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления-2

На строительство нового цеха ушло около года. Удалось создать 14 новых рабочих мест. Благодаря оборудованию появилась возможность обрабатывать хвойные и мягколиственные породы древесины диаметром от 26 сантиметров. Раньше такое сырье считалось невостребованным. Теперь пошло в дело. Китайские специалисты обучают белорусских станочников прямо на месте. 

Лесхозы Беларуси в 2026-м намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления-4

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Глава государства, посещая цех в Копыси Оршанского лесхоза, потом недавно цех биосферного заповедника Управления делами, он дал добро, что такие цеха должны быть, потому что они расположены в малых населенных пунктах: это рабочие места, это налоги и развитие деревообработки, первичной такой переработки нашего основного ресурса круглых лесоматериалов.

Среди преимуществ китайского оборудования – снижение себестоимости пилопродукции. Экономия идет за счет нормы расхода сырья и электроэнергии. Аналогичная линия также закуплена в Брестском лесхозе. Ее запустят в течение месяца, а в перспективе подобное оборудование появится в каждом регионе страны. 

# Александр Кулик

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