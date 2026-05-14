Инновационная система в цифрах: где в Беларуси ищут технологии будущего?

Экономика идей – пожалуй, именно так сегодня можно описать один из главных мировых трендов. Страны все активнее конкурируют уже не только за ресурсы или производства, а за технологии, инженерные решения и сильные команды, способные быстро превращать идеи в готовый продукт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь здесь делает ставку сразу на несколько направлений. В стране сформирована целая система поиска и поддержки перспективных разработок: от школьных проектов и студенческих стартапов до крупных инновационных производств. Причем поток идей действительно масштабный: ежегодно через конкурсы, акселераторы, хакатоны и технопарки проходят до полутора тысяч проектов. Только инициатива «100 идей для Беларуси» собирает до тысячи заявок в год.

И речь не только про IT. Среди самых востребованных направлений – медицина, агротехнологии, промышленность, искусственный интеллект, беспилотные системы и импортозамещение. Все то, что экономика готова быстро внедрять в производство. Фактически в стране уже работает полноценная инновационная экосистема. Парк высоких технологий, Белорусский инновационный фонд, государственные конкурсы, банковские акселераторы, университетские бизнес-инкубаторы – все это ежегодно просматривает сотни команд.

Только через конкурс инновационных проектов Государственного комитета по науке и технологиям проходит более 220 заявок в год. Но еще интереснее другое: возраст участников становится все моложе. Свои проекты предлагают старшеклассники, студенты, молодые ученые.

Государство здесь делает ставку уже не просто на идеи, а на конкретный экономический эффект. Сейчас в программе инновационного развития более 40 крупных проектов с финансированием около полутора миллиарда рублей.

Конкуренция здесь очень серьезная. Из сотен стартапов до стадии масштабирования доходят лишь несколько процентов. Но именно эти проекты потом становятся новыми производствами, экспортными решениями и точками роста для регионов, где идеи проходят путь от презентации до реального производства.