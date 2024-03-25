Дзермант: «Перед нами разыгрывается сценарий будущего раздела Украины»

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант рассуждает о ценностях, которые являются исконными для белорусов. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Украине могут появиться войска стран НАТО Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте! Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В последнее время мы все чаще слышим заявления западных политиков о том, что в Украине могут появиться войска стран НАТО. Особенно отличился президент Франции Эммануэль Макрон, который фактически открытым текстом говорит о возможности отправки французских войск на территорию Украины. Ему вторят и французские военные, показывая на картах, где могут быть размещены войска этой страны.

Откуда взялась такая прыть и почему именно сейчас пошли такие разговоры? Причин и смыслов происходящего несколько. Во-первых, на фоне провального контрнаступления украинской армии, тактических успехов России на фронте среди западных политиков все больше растет тревога в отношении дальнейшей способности Украины вести не то что наступательные, но и оборонительные действия. Западная помощь не смогла переломить ситуацию. Под угрозой не просто бандеровский режим в Киеве, но и весь проект европейской экспансии на Восток Поэтому там предвидят, что Россия может пойти дальше, а вот здесь уже под угрозой находится не просто бандеровский режим в Киеве, но и весь проект европейской экспансии на Восток. В ЕС будут считать победу России угрозой именно для себя. Если для американцев происходящее в Украине – это всего лишь часть большой глобальной игры и в большей степени бизнес, то для европейцев это вопрос жизнеспособности объединенной Европы как проекта. И вот здесь начинается конкуренция внутри этого проекта. Считается, что немцы – это экономическое ядро, а французы – военно-политическое. Но у немцев почти нет своей политической субъектности, они даже никак не отреагировали на взрывы «Северных потоков», за которыми, скорее всего, стоят США. А вот у французов есть не только своя субъектность, подкрепленная наличием ядерного оружия, но и амбиции – стать единственным лидером Европы, без оглядки на подчиненных англосаксам немцев. Но чтобы эти амбиции реализовать, их нужно доказать действием. А это действие видится в активном вовлечении в конфликт в Украине.

Действительно ли присутствие там французских военных может кардинально изменить ситуацию? Предполагается, что они станут вместо украинских войск на северной границе с Беларусью, а также войдут в Одессу, освобождая украинские формирования для остановки продвижения России на фронте. Продвижение может замедлиться, но оно не остановится, российская армия перемелет и это подкрепление. Французы в качестве интервентов уже были в Украине во время гражданской войны, закончилось это все бунтами французских матросов, симпатизирующих большевикам на кораблях, и бесславным бегством французского флота домой. Вряд ли и сейчас французы смогут задержаться надолго. Да и не в этом заключается их главная цель и не в том, чтобы реально как-то помочь Украине. Украина стала объектом воздействия внешних сил Их главная цель – стать основной скрипкой в Европе, запустить процесс создания европейской армии с собой во главе, запустить для этого мощности французской военной промышленности, отодвинуть в военно-политическом плане немцев и англосаксов от доминирующей роли в Европе. План, скажем честно, авантюрный, вполне в духе Наполеона. Авантюрный и рискованный, ведь никто не застрахован от провокаций, например, на украинско-белорусской границе с участием французов или от прямого столкновения их с российской армией, что уже будет чревато началом масштабного конфликта между ядерными державами. Но во всех этих раскладах мы не увидим одного – украинской субъектности, Украина здесь именно объект воздействия внешних сил. И хотя формально французы будут заходить в рамках двустороннего украинско-французского соглашения о военном сотрудничестве, но интересы Украины как государства будут тут далеко не на первом месте, если вообще будут. По сути, перед нами разыгрывается сценарий будущего раздела Украины, поскольку присутствие иностранных войск обозначает сферу влияния зарубежных государств. А ведь вместо французов на западе Украины могут появиться и поляки, которые не уйдут отсюда так просто, а это значит, что раздел страны приобретает все более явные признаки и черты. Нам нужна вся Украина – если не союзная нам, то хотя бы нейтральная