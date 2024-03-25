Как проходило детство Марины Василевской? Посетили школу белорусской космонавтки

Запуск экипажа корабля «Союз МС-25» с первой представительницей нашей страны на борту Мариной Василевской с замиранием сердца ждали все белорусы. За прямой трансляцией наблюдали не только поклонники космонавтики, но и те, кто неравнодушен к научным достижениям нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С особым трепетом этого события ждали близкие и знакомые белоруски, которые знают ее с детства и сопровождали на пути к заветной мечте. Их эмоции и переживания – в нашем следующем сюжете.

Этого по истине уникального для современной Беларуси события без преувеличения ждал каждый житель нашей страны. В прямом эфире трансляцию запуска космического корабля одновременно наблюдали миллионы человек. С замиранием сердца полета ракеты ждали и близкие космонавтки.

Уже в школьные годы одноклассники Марины Василевской отмечали ее упорство и умение добиваться поставленных целей – 15 лет девушка профессионально занималась бальными танцами. Поддерживать хорошую физическую форму ей помогали и занятия спортом. Об этом сегодня вспоминает школьный учитель Марины – Людмила Ивановна Абрамович.

Людмила Абрамович, учитель физической культуры и здоровья средней школы № 151 Минска:

Класс, конечно, был очень хороший, но и Марина тоже отличалась: занималась танцами, играла в баскетбол, принимала активное участие в школьных спортивных мероприятиях. Мы с ними ездили и на районные соревнования, она пойдет далеко.

Ирина Алгинина, учитель русского языка и литературы средней школы № 151 Минска:

Чувствовалось, насколько умно она могла сформулировать любую мысль, особенно это было видно на уроке физики. Как она могла ответить, все подобрать и сделать опыт. Конечно, это было дано не многим.