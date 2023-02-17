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«Более эффективные меры». В Беларуси выработают новый механизм ценообразования

17 февраля 2023 16:35
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Новости Беларуси. В приоритете – справедливые цены и увеличение объемов отечественных товаров на полках магазинов. Сегодня, 17 февраля, состоялась рабочая встреча правительства с представителями торговли и производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снопков: если мы хотим не регулировать вообще, значит, мы должны формировать какие-то иные, инновационные, если можно сказать, механизмы взаимодействия. Подробнее.

«Более эффективные меры». В Беларуси выработают новый механизм ценообразования-1

Встреча прошла в широком составе. В обсуждении приняли участие все игроки рынка: от руководителей торговых сетей до импортеров. Их совместная задача – выработка механизма ценообразования. Курс не только на адекватную цену, но и на неспекулятивную прибыль. Предложения по выработке мер регулирования цен теперь будет собирать экспертный совет. Работу он начнет уже в ближайшее время.

«Более эффективные меры». В Беларуси выработают новый механизм ценообразования-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Создадим совет, который будет выносить предложения, рассматривать их, анализировать. И эта работа очень важна, именно государства и бизнеса, субъектов хозяйствования. Потому что в каждом вопросе могут быть определенные нюансы, которые можно и не учесть. Поэтому уверен, что именно такой механизм государственно-частного партнерства поможет выработать более эффективные меры. Которые, возможно, в будущем приведут к тому, что мы поменяем систему жесткого регулирования на некий другой механизм.

«Более эффективные меры». В Беларуси выработают новый механизм ценообразования-7

Наталья Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:
Мы проговорим эти механизмы. И думаю, что придем к какому-то оптимальному решению. По крайней мере, будем готовить тот пакет предложений, который позволит нам и достичь справедливой цены, и не потерять своего лица, и не потерять покупателя.

Подобные рабочие встречи продолжатся. В стране система ценообразования будет совершенствоваться и в дальнейшем.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Алексей Богданов # Наталья Шаблинская # Фотофакт

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