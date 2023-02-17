Снопков: «С тем, чтобы работали с прибылью все». Правительство встретилось с представителями торговли и производства

Новости Беларуси. В приоритете – справедливые цены и увеличение объемов отечественных товаров на полках магазинов. Сегодня, 17 февраля, состоялась рабочая встреча правительства с представителями торговли и производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению главы государства доведены основные требования Президента в отношении регулирования цен. В условиях непростой экономической ситуации в мире избежать роста стоимости товаров невозможно. Но сегодня такая задача и не стоит. Главное – формирование справедливой и рациональной цены.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Если мы хотим не регулировать вообще (и мы обсуждали это), значит, мы должны формировать какие-то иные, инновационные, если можно сказать, механизмы взаимодействия. Взаимодействия между игроками рынка от поля до прилавка и игроками рынка от границы (то есть импортеры) до прилавка. С целью формирования справедливой, разумной, рациональной цены. С тем, чтобы работали с прибылью все.