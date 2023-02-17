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Снопков: «С тем, чтобы работали с прибылью все». Правительство встретилось с представителями торговли и производства

17 февраля 2023 16:31
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Новости Беларуси. В приоритете – справедливые цены и увеличение объемов отечественных товаров на полках магазинов. Сегодня, 17 февраля, состоялась рабочая встреча правительства с представителями торговли и производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Более эффективные меры». В Беларуси выработают новый механизм ценообразования.

Снопков: «С тем, чтобы работали с прибылью все». Правительство встретилось с представителями торговли и производства-1

По поручению главы государства доведены основные требования Президента в отношении регулирования цен. В условиях непростой экономической ситуации в мире избежать роста стоимости товаров невозможно. Но сегодня такая задача и не стоит. Главное – формирование справедливой и рациональной цены.

Снопков: «С тем, чтобы работали с прибылью все». Правительство встретилось с представителями торговли и производства-4

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Если мы хотим не регулировать вообще (и мы обсуждали это), значит, мы должны формировать какие-то иные, инновационные, если можно сказать, механизмы взаимодействия. Взаимодействия между игроками рынка от поля до прилавка и игроками рынка от границы (то есть импортеры) до прилавка. С целью формирования справедливой, разумной, рациональной цены. С тем, чтобы работали с прибылью все.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Николай Снопков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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