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«Только в том случае». Когда семейной паре студентов могут предоставить отдельную комнату в общежитии?

30 августа 2022 13:18
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Для большинства иногородних первокурсников поиск жилья представляет серьезную проблему. Место в общежитии в первую очередь получают льготники. Остальным приходится останавливаться у родственников или искать съемное жилье. О жизни в самых веселых и молодежных коммуналках поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если образуется семейная пара, им предоставляются какие-то особые условия для проживания, отдельный блок?

«Только в том случае». Когда семейной паре студентов могут предоставить отдельную комнату в общежитии?-1

Анна Бойко, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко:
Конечно, мы рассматриваем, да. Отдельный блок – когда у них ребеночек уже есть. Только в том случае.

Наталья Надольская:
Если у них будет ребенок, то им предоставляется отдельное?

Анна Бойко:
Да, конечно, для своих работников.

Наталья Надольская:
Наверное, официально нужно заключать отношения?

Анна Бойко:
Безусловно.

Наталья Надольская:
Только так?

Анна Бойко:
Никак иначе.

Современный комплекс из 8 общежитий. Каковы условия проживания в Студенческой деревне – подробнее здесь.

# Общежития в Минске # общество # Наталья Надольская # Анна Бойко # Фотофакт

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