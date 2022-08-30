«Только в том случае». Когда семейной паре студентов могут предоставить отдельную комнату в общежитии?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Если образуется семейная пара, им предоставляются какие-то особые условия для проживания, отдельный блок?

Для большинства иногородних первокурсников поиск жилья представляет серьезную проблему. Место в общежитии в первую очередь получают льготники. Остальным приходится останавливаться у родственников или искать съемное жилье. О жизни в самых веселых и молодежных коммуналках поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анна Бойко, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко:

Конечно, мы рассматриваем, да. Отдельный блок – когда у них ребеночек уже есть. Только в том случае.

Наталья Надольская:

Если у них будет ребенок, то им предоставляется отдельное?

Анна Бойко:

Да, конечно, для своих работников.

Наталья Надольская:

Наверное, официально нужно заключать отношения?

Анна Бойко:

Безусловно.

Наталья Надольская:

Только так?

Анна Бойко:

Никак иначе.