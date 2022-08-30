«Только в том случае». Когда семейной паре студентов могут предоставить отдельную комнату в общежитии?

Для большинства иногородних первокурсников поиск жилья представляет серьезную проблему. Место в общежитии в первую очередь получают льготники. Остальным приходится останавливаться у родственников или искать съемное жилье. О жизни в самых веселых и молодежных коммуналках поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если образуется семейная пара, им предоставляются какие-то особые условия для проживания, отдельный блок?
Анна Бойко, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко:
Конечно, мы рассматриваем, да. Отдельный блок – когда у них ребеночек уже есть. Только в том случае.
Наталья Надольская:
Если у них будет ребенок, то им предоставляется отдельное?
Анна Бойко:
Да, конечно, для своих работников.
Наталья Надольская:
Наверное, официально нужно заключать отношения?
Анна Бойко:
Безусловно.
Наталья Надольская:
Только так?
Анна Бойко:
Никак иначе.
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