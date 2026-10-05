Новости по тегу #Общежития в Минске

Ремонтные работы проводятся силами предприятия «Минские городские общежития», что позволяет исключить длительные тендерные процедуры и сократить время ожидания для очередников.
Первокурсников заселяют всех без исключения, получают места и студенты-льготники.
В то время как на Западе плата за аренду жилья для студентов бьет рекорды, у нас забота о молодежи подкреплена железными социальными гарантиями и доступной стоимостью.
Жизнь в большом городе манит перспективами: более престижное образование, лучшие карьерные возможности, насыщенная культурная жизнь. Однако перед приезжими людьми стоит один из самых насущных вопросов – поиск жилья.
Учебный год для столичных студентов начался с новоселья, к слову, многие первокурсники – иногородние. Традиционно именно их в первую очередь обеспечивают комнатами. Так, только в студенческом городке в этом году сразу 8,5 тысячи человек заселятся в общежития.
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