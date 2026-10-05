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Новости по тегу #Общежития в Минске

С начала 2026-го в Минске заселено 400 арендных и 150 социальных квартир
05 октября 2026 10:47

С начала 2026-го в Минске заселено 400 арендных и 150 социальных квартир

Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ
25 августа 2026 17:27

Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ

Студенческие общежития Беларуси в новом учебном году предоставят около 91 тысячи мест
15 августа 2026 17:13

Студенческие общежития Беларуси в новом учебном году предоставят около 91 тысячи мест

Как получить место в общежитиях Минска? Рассказываем, что для этого нужно
21 февраля 2025 12:26

Как получить место в общежитиях Минска? Рассказываем, что для этого нужно

В Минске завершается заселение студентов в общежития – какие условия предлагают ребятам?
03 сентября 2024 18:06

В Минске завершается заселение студентов в общежития – какие условия предлагают ребятам?

Строительство нового общежития БНТУ завершается в Минске
07 августа 2024 10:07

Строительство нового общежития БНТУ завершается в Минске

Караоке на каждом этаже и кабинеты киберспорта – для БГУФК строят новое общежитие
26 июля 2023 14:38

Караоке на каждом этаже и кабинеты киберспорта – для БГУФК строят новое общежитие

«Всё открыто нараспашку». Белорус рассказал, что творилось в его общежитии в лихие девяностые
14 июля 2023 12:49

«Всё открыто нараспашку». Белорус рассказал, что творилось в его общежитии в лихие девяностые

«С шумоизоляцией всё в порядке». Как в современных общежитиях обстоят дела с интимом?
14 июля 2023 12:46

«С шумоизоляцией всё в порядке». Как в современных общежитиях обстоят дела с интимом?

«Ощущение большой семьи». Почему взрослые люди не хотят съезжать из общежития?
14 июля 2023 11:50

«Ощущение большой семьи». Почему взрослые люди не хотят съезжать из общежития?

«Что-нибудь осталось от той советской романтики?» Вот как изменились общежития Минска
14 июля 2023 11:47

«Что-нибудь осталось от той советской романтики?» Вот как изменились общежития Минска

Звёздность пока ещё не присваиваем. Общежития каких категорий есть в Минске?
14 июля 2023 11:44

Звёздность пока ещё не присваиваем. Общежития каких категорий есть в Минске?