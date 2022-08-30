Современный комплекс из 8 общежитий. Каковы условия проживания в Студенческой деревне?

Для большинства иногородних первокурсников поиск жилья представляет серьезную проблему. Место в общежитии в первую очередь получают льготники. Остальным приходится останавливаться у родственников или искать съемное жилье. О жизни в самых веселых и молодежных коммуналках поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Конечно, общежитие общежитию рознь. Условия сильно отличаются. Сейчас, думаю, ситуация, конечно же, значительно лучше, особенно, если общежитие современное. Проектируют новые здания и корпуса уже с учетом всех потребностей.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Возьмем, к примеру, Студенческую деревню в Минске. Это современный комплекс из 8 общежитий, рассчитанных более чем на 9 тысяч студентов из 8 вузов. Там функционируют библиотека, магазины, кафе, помещения для занятия спортом и творчеством, терапевтический, стоматологический, процедурный кабинеты, ледовый дворец и, внимание, детский сад.
Юлия Самусенко:
Мне там посчастливилось когда-то жить.
Наталья Надольская:
Юля, зачем там детский сад, расскажи мне, студентам?
Юлия Самусенко:
Этого, если честно, мы тоже понять не могли.
Наталья Надольская:
Наверное, на пятом курсе уже многие заводят семьи и детей. Можно туда отводить своих детей.
Юлия Самусенко:
Кстати, во время проведения чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске в Студенческой деревне располагалась фан-деревня. Также здесь проживали участники Европейских игр. Наверное, именно поэтому были такие классные условия для жизни и сейчас сохранились для студентов.
«Мама на микроавтобусе везла все, что можно было везти из дома». Как поменялись условия проживания в студенческих общежитиях – подробнее здесь.