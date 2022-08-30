Современный комплекс из 8 общежитий. Каковы условия проживания в Студенческой деревне?

Для большинства иногородних первокурсников поиск жилья представляет серьезную проблему. Место в общежитии в первую очередь получают льготники. Остальным приходится останавливаться у родственников или искать съемное жилье. О жизни в самых веселых и молодежных коммуналках поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Конечно, общежитие общежитию рознь. Условия сильно отличаются. Сейчас, думаю, ситуация, конечно же, значительно лучше, особенно, если общежитие современное. Проектируют новые здания и корпуса уже с учетом всех потребностей.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Возьмем, к примеру, Студенческую деревню в Минске. Это современный комплекс из 8 общежитий, рассчитанных более чем на 9 тысяч студентов из 8 вузов. Там функционируют библиотека, магазины, кафе, помещения для занятия спортом и творчеством, терапевтический, стоматологический, процедурный кабинеты, ледовый дворец и, внимание, детский сад.

Юлия Самусенко:

Мне там посчастливилось когда-то жить.