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Современный комплекс из 8 общежитий. Каковы условия проживания в Студенческой деревне?

30 августа 2022 12:46
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Для большинства иногородних первокурсников поиск жилья представляет серьезную проблему. Место в общежитии в первую очередь получают льготники. Остальным приходится останавливаться у родственников или искать съемное жилье. О жизни в самых веселых и молодежных коммуналках поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Современный комплекс из 8 общежитий. Каковы условия проживания в Студенческой деревне?-1

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Конечно, общежитие общежитию рознь. Условия сильно отличаются. Сейчас, думаю, ситуация, конечно же, значительно лучше, особенно, если общежитие современное. Проектируют новые здания и корпуса уже с учетом всех потребностей.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Возьмем, к примеру, Студенческую деревню в Минске. Это современный комплекс из 8 общежитий, рассчитанных более чем на 9 тысяч студентов из 8 вузов. Там функционируют библиотека, магазины, кафе, помещения для занятия спортом и творчеством, терапевтический, стоматологический, процедурный кабинеты, ледовый дворец и, внимание, детский сад.

Юлия Самусенко:
Мне там посчастливилось когда-то жить.

Современный комплекс из 8 общежитий. Каковы условия проживания в Студенческой деревне?-4

Наталья Надольская:
Юля, зачем там детский сад, расскажи мне, студентам?

Юлия Самусенко:
Этого, если честно, мы тоже понять не могли.

Наталья Надольская:
Наверное, на пятом курсе уже многие заводят семьи и детей. Можно туда отводить своих детей.

Юлия Самусенко:
Кстати, во время проведения чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске в Студенческой деревне располагалась фан-деревня. Также здесь проживали участники Европейских игр. Наверное, именно поэтому были такие классные условия для жизни и сейчас сохранились для студентов.

«Мама на микроавтобусе везла все, что можно было везти из дома». Как поменялись условия проживания в студенческих общежитиях – подробнее здесь.

# Общежития в Минске # общество # Юлия Самусенко # Наталья Надольская # Фотофакт

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