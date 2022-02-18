Только по состоянию жажды. Сколько организму нужно жидкости и к чему может привести интоксикация водой?
Вода, газировка, кофе. В мире существует множество различных напитков, о вреде которых мы даже не задумываемся. Употребляя их каждый день, мы делаем своему организму только хуже. О том, все ли так однозначно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Список вредных напитков включает в себя даже пакетированные соки, воду из-под крана, газировку, энергетики, кофе.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Не надо пить воды два, два с половиной литра в день. Это действительно маркетинговый ход. Это придумали, чтобы продавать воду?
Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:
Я думаю, что да. Эта история про то, что нужно пить определенное количество жидкости – два литра в день в принудительном порядке, таская за собой бутылочки с водой – маркетинг. Производители бутилированной воды навязывают покупателю эту историю, что воду обязательно нужно пить, иначе мы умрем, состаримся или поправимся.
Алена Родовская:
Воду нужно пить ровно столько, сколько тебе хочется ее выпить, если у тебя есть потребность.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ну а если не хочется за целый день?
Алена Родовская:
Ну не хочется – не пей. Какие проблемы?
Анна Бедрицкая:
Дело в том, что жидкость, как химическое соединение Н2О, содержится во всех продуктах питания. Например, яблоко на 95 % состоит из воды. Я придерживаюсь того мнения, что эта жидкость тоже принимает участие в обменных процессах организма. Даже сыр, точно не знаю цифру, по-моему, на 50 % состоит из воды. Эта вода тоже учитывается. Это мое стойкое мнение.
Наталья Надольская:
Анна, а как же вот этот миф, что вода помогает похудеть? Хочешь есть – попей водички.
Анна Бедрицкая:
В этом есть тоже смысл. Например, во время тренировок. Когда происходит потеря жидкости: перелеты, пожилой возраст, во время интенсивных тренировок есть дополнительная потребность в жидкости. Но я недавно узнала такую информацию, что у марафонцев существует даже такая памятка о том, чтобы бегун пил воду только по состоянию жажды. Иначе может возникнуть такое состояние, как интоксикация водой. Даже есть случаи смерти при избыточном употреблении жидкостей.
«Главное, доза». Как часто можно пить воду из-под крана и почему – подробнее здесь.