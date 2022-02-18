Только по состоянию жажды. Сколько организму нужно жидкости и к чему может привести интоксикация водой?

Вода, газировка, кофе. В мире существует множество различных напитков, о вреде которых мы даже не задумываемся. Употребляя их каждый день, мы делаем своему организму только хуже. О том, все ли так однозначно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Список вредных напитков включает в себя даже пакетированные соки, воду из-под крана, газировку, энергетики, кофе. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Не надо пить воды два, два с половиной литра в день. Это действительно маркетинговый ход. Это придумали, чтобы продавать воду?

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:

Я думаю, что да. Эта история про то, что нужно пить определенное количество жидкости – два литра в день в принудительном порядке, таская за собой бутылочки с водой – маркетинг. Производители бутилированной воды навязывают покупателю эту историю, что воду обязательно нужно пить, иначе мы умрем, состаримся или поправимся. Алена Родовская:

Воду нужно пить ровно столько, сколько тебе хочется ее выпить, если у тебя есть потребность. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ну а если не хочется за целый день? Алена Родовская:

Ну не хочется – не пей. Какие проблемы? Анна Бедрицкая:

Дело в том, что жидкость, как химическое соединение Н2О, содержится во всех продуктах питания. Например, яблоко на 95 % состоит из воды. Я придерживаюсь того мнения, что эта жидкость тоже принимает участие в обменных процессах организма. Даже сыр, точно не знаю цифру, по-моему, на 50 % состоит из воды. Эта вода тоже учитывается. Это мое стойкое мнение.