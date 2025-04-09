Вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» награждены 6 городов Беларуси

В Беларуси еще шесть городов удостоены вымпелов «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Они определены Указом Президента. Кобрин, Речица, Слоним, Сенно, Славгород и Смолевичи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи патриотов там героически боролись с врагом в условиях оккупации и помогали Красной армии приближать долгожданное освобождение во вражеском тылу. Вручение вымпелов планируется приурочить ко Дню Победы. Сегодня ровно месяц до этой знаменательной даты. 9 Мая в Минске пройдет парад. Его целью, как накануне подчеркнул глава нашего государства в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», является вовсе не бряцание оружием. Также Александр Лукашенко сообщил, что уже по традиции 9 Мая посетит Москву.

Радик Батыршин, председатель МТРК «Мир»:

У вас есть традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве, на Красной площади. Скажите, пожалуйста, как эта традиция сложилась?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиция началась, тоже часто рассказываю, с моего первого официального визита в Москву. Я ведь начинал работу с первым Президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным. Я захожу в комнату, где мы встречаемся, посередине длинный стол. Я зашел с одной стороны в дверь, он зашел с другой. И мы стоим друг против друга, два амбала, как я сейчас помню, и смотрим друг на друга. И я смотрю, Ельцин такой героический. В глазах я увидел какую-то растерянность. Я быстрее сориентировался и говорю, Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва. Ну, Борис Николаевич тут, конечно, растаял, разговор начался.

Лукашенко: было бы неправильным не побывать 9 Мая на Красной площади.

В Минске в параде примут участие только в пеших расчетах более четырех тысяч человек. Сейчас ведется их подготовка. Ожидаются и военнослужащие из других стран. В свою очередь наши защитники отечества будут представлять Беларусь на параде в Москве. По Красной площади пройдут военнослужащие сил специальных операций.