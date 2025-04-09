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Чем «Славянский базар» удивит зрителей в 2025-м? Секретами поделился Глеб Лапицкий

09 апреля 2025 09:42
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До старта главного музыкального события лета осталось всего три месяца. В 2025 году XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 10 по 13 июля. Уже сегодня мы можем точно сказать, все будет круто и классно. И это подтверждает наш гость.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Александра Каштанова, ведущая:
Наверняка в этом году очень много новых идей, концепций с вплетением современных технологий. Расскажите об этом.

Чем «Славянский базар» удивит зрителей в 2025-м? Секретами поделился Глеб Лапицкий -2

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
В этом году мы обязательно сделаем фестиваль, чтобы он запомнился нашим зрителям, чтобы он не потерял то главное, на что уже 34 года приезжают наши и зрители, и посетители нашего города, и огромное количество туристов, в том числе творческих людей. Потому что это фестиваль, у которого уже есть своя атмосфера, свое целое движение. Мы постараемся эти большие гала-концерты, сольные концерты, конкурсы сохранить, но, конечно же, добавить чего-то нового, чтобы это было, как говорят сейчас, в тренде.

Юлия Самусенко, ведущая:
А можно приоткрыть завесу тайны? Какие будут сюрпризы самые яркие?

Глеб Лапицкий:
Наверное, завесы тайны уже никакой нет, потому что программа опубликована. И это большие гала-концерты в Летнем амфитеатре, сольные концерты в концертном зале Витебска, новая площадка, которая впервые в истории «Славянского базара», спортивная площадка станет культурной площадкой – это наш центральный спортивный комплекс. А также театральная, филармоническая, выставочная программа. Все это и формирует наш большой фестиваль искусств «Славянский базар».

Могу точно сказать, что с билетами надо поторопиться, потому что, как критики пишут в наших аккаунтах, почему нет хороших мест, потому что их просто купили.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске # Глеб Лапицкий # Юлия Самусенко # Александра Каштанова # Александр Стасевич

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