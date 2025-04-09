Актёр Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО

Ефремов отбывал наказание в исправительном учреждение по причине смертельного ДТП, произошедшего 8 июня 2020 года.

По словам адвоката Ефремова Юрия Падалко, 9 апреля артист был освобожден и направился к месту регистрации.

Известно, что Ефремову необходимо ежемесячно являться для учета в контролирующий орган. Также адрес его проживания должен быть неизменен.