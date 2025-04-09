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Актёр Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО

09 апреля 2025 08:55
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Актер Михаил Ефремов освобожден условно-досрочно из исправительной колонии, пишет РИА Новости.

Актёр Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО-1

Фото: Pinterest

Ефремов отбывал наказание в исправительном учреждение по причине смертельного ДТП, произошедшего 8 июня 2020 года.

По словам адвоката Ефремова Юрия Падалко, 9 апреля артист был освобожден и направился к месту регистрации.

Известно, что Ефремову необходимо ежемесячно являться для учета в контролирующий орган. Также адрес его проживания должен быть неизменен.

# Тюрьма

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