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Погранслужба Франции задержала сотрудницу МИД России

09 апреля 2025 09:31
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Сотрудники пограничной службы Франции задержали на территории аэропорта сотрудницу Министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Погранслужба Франции задержала сотрудницу МИД России-1

Фото: Pinterest

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, у гражданки России был изъят компьютер и телефон. Также, как отметила дипломат, сутки представительница российского МИД провела в пограничной зоне аэропорта.

# Международная политика # Мария Захарова

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