Погранслужба Франции задержала сотрудницу МИД России

Сотрудники пограничной службы Франции задержали на территории аэропорта сотрудницу Министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Сотрудники пограничной службы Франции задержали на территории аэропорта сотрудницу Министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Pinterest
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, у гражданки России был изъят компьютер и телефон. Также, как отметила дипломат, сутки представительница российского МИД провела в пограничной зоне аэропорта.