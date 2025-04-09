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Захарова оценила реакцию Зеленского на удар ВС РФ по совещанию ВСУ в Кривом Роге

09 апреля 2025 09:17
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, реакция Владимира Зеленского на удар ВС России по объекту в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров ВС Украины и наемников, лжива. Об этом пишет ТАСС.

Захарова оценила реакцию Зеленского на удар ВС РФ по совещанию ВСУ в Кривом Роге-1

Фото: Pinterest

Все, потенциально происходящее вблизи объекта атаки, является результатом традиционного размещения ВСУ систем противовоздушной обороны рядом с жилыми домами, а также отсутствия профессионализма в их применении. То есть речь идет о применении ВСУ ПВО, приводящего к «гибели гражданского населения», – отметила дипломат.

# Международная политика # Мария Захарова

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