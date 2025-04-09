Захарова оценила реакцию Зеленского на удар ВС РФ по совещанию ВСУ в Кривом Роге

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, реакция Владимира Зеленского на удар ВС России по объекту в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров ВС Украины и наемников, лжива. Об этом пишет ТАСС.

Все, потенциально происходящее вблизи объекта атаки, является результатом традиционного размещения ВСУ систем противовоздушной обороны рядом с жилыми домами, а также отсутствия профессионализма в их применении. То есть речь идет о применении ВСУ ПВО, приводящего к «гибели гражданского населения», – отметила дипломат.