«Сегодняшний образ вдохновлен весной». Узнали у минчан, где они находят идеи модных образов

На мне практически все из секонд-хенда, кроме джинсов и обуви. Я сам перешиваю, подшиваю. Мне в какой-то момент стало скучно, покупать что-то новое не хотелось.
На мне практически все из секонд-хенда, кроме джинсов и обуви. Я сам перешиваю, подшиваю. Мне в какой-то момент стало скучно, покупать что-то новое не хотелось.
Сегодня такая солнечная погода, хотелось как-то выделиться. Куртки-бомберы – то, в чем ходит большинство подростков. Широкие джинсы мне очень нравятся. Входят в моду штаны на низкой посадке. Часто вижу брюки клеш, кофточки с рюшечками.
Сегодняшний образ вдохновлен весной, я хотела добавить какой-то легкости в него, чтобы он получился парящим, ярким.
Подробности в видео.