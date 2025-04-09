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«Сегодняшний образ вдохновлен весной». Узнали у минчан, где они находят идеи модных образов

09 апреля 2025 09:49
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«Сегодняшний образ вдохновлен весной». Узнали у минчан, где они находят идеи модных образов-1

На мне практически все из секонд-хенда, кроме джинсов и обуви. Я сам перешиваю, подшиваю. Мне в какой-то момент стало скучно, покупать что-то новое не хотелось.

«Сегодняшний образ вдохновлен весной». Узнали у минчан, где они находят идеи модных образов-3

Сегодня такая солнечная погода, хотелось как-то выделиться. Куртки-бомберы – то, в чем ходит большинство подростков. Широкие джинсы мне очень нравятся. Входят в моду штаны на низкой посадке. Часто вижу брюки клеш, кофточки с рюшечками.

«Сегодняшний образ вдохновлен весной». Узнали у минчан, где они находят идеи модных образов-5

Сегодняшний образ вдохновлен весной, я хотела добавить какой-то легкости в него, чтобы он получился парящим, ярким.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси

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